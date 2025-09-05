Απώλειες στη Wall Street μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Η έκθεση έδειξε μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση των 79.000 θέσεων τον Ιούλιο.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στην Wall Street την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, η οποία ενίσχυσε τις ανησυχίες τους πως τα αδύναμα στοιχεία της ίσως υποδηλώνουν το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,48% στις 45.401 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,29% στις 6.483 μονάδες, χάνοντας το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε χθες όταν ξεπέρασε τις 6.500 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,03% στις 21.700 μονάδες.

Στο ξεκίνημα της ημέρας και οι τρεις δείκτες είχαν φτάσει ενδοσυνεδριακά σε νέα ιστορικά υψηλά εντός της ημέρας.

Η έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο είδε την οικονομία των ΗΠΑ να προσθέτει μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, πολύ χαμηλότερα από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία αυξήθηκε επίσης στο 4,3% από 4,2%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Οι traders ελπίζουν ότι η έκθεση θα υποστηρίξει τα στοιχήματα ότι η Fed να προχωρήσει με την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι αγορές προβλέπουν πλέον πιθανότητα 98% για μείωση των επιτοκίων κατά 25% στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο. Αυτή η προσδοκία έχει αυξηθεί από 87% μόλις μια εβδομάδα πριν. Μάλιστα, μετά τα στοιχεία, ορισμένοι επενδυτές έθεσαν ακόμη και στο τραπέζι το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, κάτι που την προηγούμενη ημέρα θεωρούνταν απίθανο.

Η έκθεση έδειξε μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση των 79.000 θέσεων τον Ιούλιο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 6.000. Οι αναθεωρήσεις στα στοιχεία έδειξαν επίσης πως ο Ιούνιος έχασε 13.000 θέσεις, αφού η προηγούμενη εκτίμηση μειώθηκε κατά 27.000.

Η έκθεση είναι η πρώτη από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε τον οικονομολόγο Ιτζέι Άντονι, πιστό οπαδό του Αμερικανού προέδρου, επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών για την οικονομία των ΗΠΑ (BLS), αφού καθαίρεσε την πρώην επίτροπο Έρικα ΜακΕντάρφερ, μετά την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Ιουλίου, η οποία έδειξε όχι μόνο ένα αδύναμο επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά και δραματικές μειώσεις τους προηγούμενους μήνες. Ο Τραμπ είχε κατ' επανάληψη επικρίνει πως τα στοιχεία της BLS ήταν «κατασκευασμένα» με πολιτικά κίνητρα.

Ενώ ο ρυθμός των προσλήψεων ήταν αργός, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,3% για τον μήνα, ανταποκρινόμενοι στην εκτίμηση, αν και το ετήσιο κέρδος 3,7% ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από την πρόβλεψη για 3,8%.

«Αυτό δίνει στην Fed το πράσινο φως για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης και νομίζω ότι θα φέρει στο τραπέζι μειώσεις επιτοκίων 50 μονάδων βάσης για τη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο και γι' αυτό οι αγορές είναι θετικές», δήλωσε η Saira Malik, επικεφαλής μετοχών και σταθερού εισοδήματος της Nuveen, στο CNBC.