Επιλεκτικές κινήσεις και ήπιες πιέσεις στο ΧΑ

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.020 μονάδες και τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί 1%.

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ξεκινά τη συνεδρίαση (όπως και τη χθεσινή) με εναλλαγές προσήμου και διακύμανση σε στενό εύρος.

Οι επενδυτές κινούνται επιλεκτικά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αφενός στα εγχώρια αποτελέσματα, αφετέρου σε «ερεθίσματα» εκτός συνόρων, όπως η χθεσινή δήλωση Τραμπ περί «ξηλώματος» εμπορικών συμφωνιών σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν παράνομοι και από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η άνοδος που έχει προηγηθεί, ειδικά εντός του 2025, έχει καταστήσει τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών πιο απαιτητικές, που σημαίνει ότι θα χρειαστούν σοβαροί καταλύτες για να συντηρήσουν την ανοδική τάση. Κάτι που σε έναν βαθμό ισχύει και για την ελληνική αγορά.

Είναι ενδεικτικό ότι για το επόμενο 12μηνο η Goldman Sachs αναμένει άνοδο μόλις 5% για τον STOXX 600. Τονίζει, επίσης, ότι τα κέρδη των ευρωπαϊκών εισηγμένων στο β΄ τρίμηνο κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ωστόσο οι προβλέψεις για το σύνολο του 2025 και το 2026 αναθεωρούνται πτωτικά σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σύμφωνα με τη GS είναι ότι τα κέρδη ανά μετοχή του STOXX 600 θα μειωθούν κατά 1% το 2025, έναντι της πρόβλεψης για αύξηση 8% που υπήρχε στην αρχή του έτους.

Εξίσου σημαντικό, το γεγονός ότι η GS «βλέπει» ενίσχυση του ευρώ σε ποσοστό 7% μέσα στους επόμενους 12 μήνες, στοιχείο που αναμένεται να πιέσει τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία του 2026 «παραμένουν πιθανότατα υπερβολικά υψηλές», σύμφωνα με την Goldman Sachs, που προβλέπει αύξηση κερδών μόλις 4%, έναντι της μέσης εκτίμησης για άνοδο κατά 13%.

Εντός συνόρων, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα από ΟΠΑΠ, Quest και Trade Estates, σήμερα ανακοίνωσε η Ideal και θα ανακοινώσει και ο Aktor.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.026,80 μονάδες με μικρές απώλειες 0,26%, ενώ πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,82% στις 2.198,19 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 58 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 41 που υποχωρούν και 54 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 24,30 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 1,73 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,54% στα 30,38 ευρώ για τη Jumbo, που ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων στο 8μηνο, ενώ με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Helleniq Energy, Coca-Cola HBC, Σαράντης, Metlen και Lamda Development.

Στον αντίποδα η Τρ. Κύπρου υποχωρεί 2,64% στα 7,38 ευρώ, ΕΥΔΑΠ και ΕΤΕ υποχωρούν 1,82% και 1,60% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% υποχωρούν και οι Aegean (-1,58%), ΔΕΗ (-1,20%), ΟΠΑΠ (-1,20%) και Alpha Bank (-1,07%).