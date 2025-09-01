Νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Σε υψηλά 14 ετών το ασήμι

Νέα ιστορικά υψηλά έπιασαν την Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, καθώς η αισιοδοξία για μία ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ από την Fed τον Σεπτέμβριο σε συνδυασμό με την πτώση του δολαρίου, χάρισαν ακόμα μία κορυφή στο πολύτιμο μέταλλο.

Πιο αναλυτικά, στην spot αγορά η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,82% στα 3.476,28 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου έκλεισαν με αντίστοιχα κέρδη στα 3.545,80 δολάρια/ουγγιά.

Σημειώνεται πως το μέταλλο έκλεισε τον Αύγουστο με κέρδη 4,7%, καθώς οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2011 εκτοξεύτηκε η spot τιμή στο ασήμι, καταγράφοντας άνοδο 2,46% στα 40,72 δολάρια/ουγγιά.