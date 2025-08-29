Απώλειες για το πετρέλαιο με φόντο την επικείμενη χαμηλή ζήτηση στις ΗΠΑ και το Ουκρανικό

Το Brent υποχώρησε 0,73%. Το West Texas Intermediate έχασε 0,91%.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές αναμένουν να μειωθεί η ζήτηση στις ΗΠΑ και συγχρόνως να αυξηθεί η προσφορά το φθινόπωρο από τον OPEC+, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν εστιασμέο και στην πιθανή επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 50 σεντς, ή 0,73%, στα 68,12 δολάρια. Τα futures του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κινήθηκαν καθοδικά κατά 59 σεντς, ή 0,91%, κλείνοντας στα 64,01 δολάρια το βαρέλι.

Η προσοχή των επενδυτών είναι τώρα στραμμένη προς τη συνάντηση του OPEC+ την επόμενη εβδομάδα.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί από τον OPEC+, καθώς έχει επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ενισχύοντας τις προοπτικές προσφοράς και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς του αργού δεν έχει φτάσει ακόμα στην αγορά των ΗΠΑ, αυξάνοντας την πιθανότητα η προσφορά και η ζήτηση να βρεθούν σε ισορροπημένη κατάσταση, σχολίασε ο Phil Flynn, αναλυτής της Price Futures Group.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αντίδραση της Ινδίας στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, μετά την απόφαση του Τραμπ να διπλασιάσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία έως και 50%.

Μέχρι στιγμής, η Ινδία έχει αψηφήσει τις ΗΠΑ και οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους traders.