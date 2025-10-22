Κτηματολόγιο: Πάνω από το 92% των ακινήτων διαθέτει πλέον ΚΑΕΚ

Πρόκληση ήταν η πρόσφατη κατάργηση 388 υποθηκοφυλακείων και η λειτουργία πλέον των 17 κτηματολογικών γραφείων, με ενιαίους κανόνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας για τις συναλλαγές.

Για τη σημασία της ψηφιοποίησης των στοιχείων των ακινήτων που λαμβάνει χώρα εντατικά τα τελευταία χρόνια και η οποία θα οδηγήσει στην καταπολέμηση των αμφισβητήσεων εκτάσεων και στην παρουσία περισσότερης διαφάνειας στις συναλλαγές μίλησαν σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Φωτοδότης Μάλαμας, Partner, Bernitsas Law.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε καταρχήν στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού, κυρίως στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος αποτελεί άμεσο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων και στηρίζει την οικονομία καθώς και τα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα το ψηφιακό μητρώο ακινήτων, το οποίο θα ενσωματώνει όλα τα δεδομένα τους και μέσα από αυτά θα απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και η σχετική νομοθέτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η ψηφιοποίηση συμβάλλει και στη χαρτογράφηση της αξίας των ακινήτων, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα, με λιγότερες ασάφειες, να συντελούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα στις συναλλαγές. «Υπάρχει ήδη διάλογος με δικηγόρους, μηχανικούς και συμβολαιογράφους που υποδεικνύουν τα τρωτά σημεία. Η ψηφιοποίηση δεν είναι απλή αποτίμηση ακινήτων για εμάς· είναι ένα εργαλείο χάραξης πολιτικής που θα συμβάλλει σε μια γενικότερη εθνική στρατηγική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε, δε, ιδιαίτερο λόγο για το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση των ακινήτων συμβάλλει κυρίως στην αποκρυπτογράφηση της περιουσίας του Δημοσίου και στην καταγραφή της κατάστασης των ακινήτων στην ελληνική ύπαιθρο, όπου υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα οικήματα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση είναι η αντιμετώπιση και βελτίωση του στεγαστικού ζητήματος.

Εξάλλου, σε σχέση με την ένταξη του ΑΙ στα εργαλεία του Υπουργείου Ψ. Διακυβέρνησης συμπλήρωσε ότι βοηθά στην ορθότερη αποτίμηση της αξίας των ακινήτων, ενσωματώνοντας δυναμικά και ποιοτικά δεδομένα για περισσότερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Από την πλευρά της, η Ολυμπία Μαρκέλλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, επισήμανε ότι στην παρούσα φάση το Κτηματολόγιο βρίσκεται στην 4η γενιά κτηματογραφήσεων, με πάνω από το 92% των ακινήτων να διαθέτει πλέον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ περισσότερες από το 70% των εκτάσεων της επικράτειας έχουν ψηφιακή εγγραφή.

Κατά την κ. Μαρκέλλου, αυτή η γενιά κτηματογράφησης περιλαμβάνει κυρίως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές που φέρουν σε μεγάλο βαθμό ιστορικές ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι διαδικασίες να απαιτούν πολύ προσεκτικό έλεγχο δικαιωμάτων και τίτλων. Για την ίδια, επίσης, πρόκληση ήταν η πρόσφατη κατάργηση 388 υποθηκοφυλακείων και η λειτουργία πλέον των 17 κτηματολογικών γραφείων, με ενιαίους κανόνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας για τις συναλλαγές.

Ωστόσο, αυτή η κατάργηση έφερε, όπως επισήμανε, πάνω από 300.000 εκκρεμότητες στα ακίνητα, οι οποίες όμως σε σύντομο χρόνο έκλεισαν σε σημαντικό βαθμό, για παράδειγμα στο Κτηματολογικό γραφείο Αθηνών ρυθμίστηκε το 70% από αυτές και στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης, το 40% των εκκρεμοτήτων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Γενική Διευθύντρια του φορέα ανέφερε ότι πλέον υπάρχουν 505 εκατ. σελίδες σαρωμένες από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, με το υλικό αυτό να συνεισφέρει στη διαδικασία και στην αισιοδοξία ότι το έργο του Ελληνικού κτηματολογίου θα ολοκληρωθεί στην ώρα του.