Πετρέλαιο: Απώλειες στην εβδομάδα ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Οριακές μεταβολές σημείωσε την Παρασκευή η τιμή του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν την συνάντηση Τραμπ - Πούτιν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση, το πετρέλαιο κατέγραψε τις ισχυρότερες απώλειες από τον Ιούνιο, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το Brent ανήλθε 16 σεντς υψηλότερα, ή 0,2% στα 66,59 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικού West Texas Intermediate παρέμεινε αμετάβλητο στα 63,88 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent υποχώρησε 4,4%, ενώ το WTI κατά 5,1%.

Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση άνω του 1% μετά την είδηση ότι ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κατοχυρώσει την κατοχή εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία σχετικά με τα εδάφη ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η πιθανή των δύο ηγετών αυξάνει τις προσδοκίες για ένα διπλωματικό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου έχουν ενταθεί. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στην Ινδία εάν συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και δήλωσε ότι θα μπορούσε να επιβάλει στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου, δασμούς παρόμοιους με αυτούς που επιβάλλονται στις ινδικές εισαγωγές.