Σε θετικό έδαφος η Wall Street με ώθηση από την Fed

Οι επενδυτές αφομοιώνουν την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της, ενώ συνεχίζει να επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομική ευημερία της χώρας λόγω των πιθανών επιπτώσεων των δασμών που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,22% στις 42.053 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,23% στις 5.688 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,34% και διαμορφώνεται στις 17.818 μονάδες, με ώθηση από τους κολοσσούς του κλάδου. Η Tesla προσθέτει 0,05% και η Nvidia κερδίζει 1,10%, ενώ η Alphabet χάνει 0,21%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Five Below κερδίζει 5,4% μετά την ανακοίνωση των καλύτερων από το αναμενόμενο αποτελεσμάτων δ' τριμήνου. Η Microchip Technology διολισθαίνει 5,5% μετά την ανακοίνωση ενός σχεδίου διάθεσης μετατρέψιμων μετοχών ύψους 1,35 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας ProAssurance «εκτοξεύεται» κατά 48,5% μετά την είδηση ότι θα εξαγοραστεί από την The Doctors Company έναντι 25 δολαρίων ανά μετοχή.

Την Τετάρτη οι δείκτες υποδέχτηκαν με ήπια κέρδη την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική της. Ο Dow Jones έκλεισε με +0,92%, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,08%, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 1,41%.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ανακοίνωσε χθες πως τα βασικά επιτόκια της Fed παραμένουν αμετάβλητα στο εύρος του 4,25% έως 4,5%, ενώ οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ εξακολουθούν να «βλέπουν» δύο ακόμα μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025.

Παράλληλα, η Federal Reserve υποβάθμισε τις προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς αναμένει αύξηση του ΑΕΠ με ρυθμό 1,7% το 2025 έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 2,1% τον Ιανουάριο. Για τον πληθωρισμό, αναμένει πως ο δομικός δείκτης θα επιταχύνει στο 2,8% σε ετήσια βάση το τρέχον έτος, όταν τον Ιανουάριο ανέμενε επιτάχυνση 2,5%. Oι προβλέψεις για τον πληθωρισμό μετά το 2025 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου, με τον δείκτη PCE να αναμένεται να επιστρέψει στο 2% στο τέλος του 2027.

Μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τόνισε πως η Fed πλησίαζε «ολοένα και πιο κοντά» στη σταθεροποίηση των τιμών, εκτιμώντας πως ο πληθωρισμός θα μειωθεί το 2026 και το 2027, ωστόσο στάθηκε εκ νέου στο ζήτημα των εμπορικών δασμών τονίζοντας πως ενδέχεται να επιμηκύνουν τη διαδικασία σταθεροποίησης.

Αναφερόμενος στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές εμπορικών προϊόντων, ο Πάουελ ανέφερε πως «οι δασμοί ασκούν ανοδική πίεση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό», αναγνωρίζοντας πως ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των για ενίσχυση του πληθωρισμού προέρχεται από την ανησυχία για την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Ορισμένες βραχυπρόθεσμες μετρήσεις των προσδοκιών για τον πληθωρισμό έχουν κινηθεί ανοδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο επικεφαλής της Fed, υπογραμμίζοντας πως σε νέες έρευνες τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις φαίνεται να αναμένουν επιτάχυνση των πιέσεων εξαιτίας των δασμών.\

Στα μάκρο της ημέρας, ελαφρά αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 223.000, καταγράφοντας άνοδο κατά 2.000, ποσό που ήταν σύμφωνο με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα αναλυτών του Bloomberg.