Επ. Κεφαλαιαγοράς: Στην Αθήνα η ετήσια Σύνοδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς

Η 49η σύνοδος της IΟSCO θα διεξαχθεί μεταξύ 26 και 28 Μαΐου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα φιλοξενήσει στην Αθήνα μεταξύ 26 και 28 Μαΐου 2024, την 49η Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IΟSCO).

Για πρώτη φορά στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού, η Σύνοδος πραγματοποιείται στην Ελλάδα και περιλαμβάνει στην ατζέντα των συνεδριάσεών της, θέματα όπως οι προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις στις αγορές κεφαλαίων, η εξωστρέφεια των αγορών κεφαλαίου ανά ήπειρο, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και άλλα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως και τον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα.

Ο IOSCO ιδρύθηκε το 1983, με τα τακτικά μέλη του να αποτελούν περισσότερο από το 95% των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων σε περισσότερες από 131 δικαιοδοσίες, ενώ επιπλέον αριθμεί 34 συνεργαζόμενα μέλη και 74 συνδεδεμένα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, θα ακολουθήσει στις 29 Μαΐου 2024 το Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the Center of Economy».

Στο Συνέδριο της Επιτροπής θα συμμετέχουν, εκτός από τα μέλη του IOSCO, σημαντικές προσωπικότητες, όπως η αρμόδια Επίτροπος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Διοικητής της ΤτΕ, εκπρόσωποι εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς από όλο τον κόσμο, όπως Η.Π.Α., Αυστραλία, Βέλγιο, Ισπανία, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, επικεφαλής φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και άλλοι θεσμικοί παράγοντες, οι οποίοι θα συζητήσουν τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή καθώς και στις επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ