Τριγμοί στις διεθνείς αγορές λόγω Credit Suisse - Τραπεζικό sell off σε Αθήνα και Ευρώπη

«Βουτιά» 4,55% για τον ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος των τραπεζών. Μίνι «κραχ» στις ευρωαγορές, «μαζεύει» τις απώλειες η Wall Street. Ανησυχίες στα ταμπλό λόγω Credit Suisse αυτήν τη φορά, λίγες μόλις ημέρες μετά το σοκ της SVB.

Ισχυρό τραπεζικό sell-off εκτυλίχθηκε τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όσο και στις υπόλοιπες ευρωαγορές, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το «μέτωπο» της Credit Suisse - και με πρόσφατο το σοκ της κατάρρευσης της SVB - προκαλούν τριγμούς στα ταμπλό παγκοσμίως.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε με «βουτιά» 4,55% στις 1.025,22 μονάδες, με τον τζίρο στα 177,71 εκατ. ευρώ. Με τις τράπεζες να βρίσκονται υπό κλοιό ασφυκτικών πιέσεων και να κλείνουν στο -8,44%, οι μετοχές της Alpha Bank και της Πειραιώς σημείωσαν πτώση άνω του 10%, ενώ η μετοχή της Εθνικής έχασε κοντά στο 4% και της Eurobank άνω του 9%.

Την ίδια ώρα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 γνώρισε απώλειες 3%, με τον τραπεζικό κλάδο να «τερματίζει» 7% κάτω, ήτοι στις χειρότερες επιδόσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Η Credit Suisse βρέθηκε στον «πάτο» με πτώση 24% (και αφού είχε κατρακυλήσει έως και 30% ενδοσυνεδριακά), μετά το «όχι» του βασικού μετόχου της ελβετικής τράπεζας για περισσότερη κεφαλαιακή στήριξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης, διεκόπη προσωρινά η διαπραγμάτευση για αρκετές τραπεζικές μετοχές - συμπεριλαμβανομένης και της Credit Suisse.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με απώλεισε 3,83% στις 7.344,45 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχώρησε κατά 3,27% στις 14.735,26 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 3,58% «διολισθαίνοντας» στις 6.885,71 μονάδες.

Εν τω μεταξύ, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε «βουτιά» 4,61% και διαμορφώθηκε στις 25.565,84 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να χάνει 4,37% πέφτοντας στις 8.759,1 μονάδες.

Σε κόκκινο έδαφος κινείται και η Wall Street, «μαζεύοντας» εντούτοις τις προηγούμενες απώλειες, στον απόηχο των πληροφοριών ότι η Credit Suisse προχώρησε σε συνομιλίες με τις ελβετικές Αρχές, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την «επόμενη ημέρα».

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones που νωρίτερα «κατρακυλούσε» 500 μονάδες, υποχωρεί πλέον κατά 1% (ή 300 μονάδες), φθάνοντας στις 31.756,37 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,95% στις 3.879,06 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διαμορφώνεται 0,16% χαμηλότερα στις 11.398,56 μονάδες.

Ο «δείκτης φόβου» VIX «εκτοξεύεται», σημειώνοντας νωρίτερα «άλμα» άνω του 20%, καθώς η αβεβαιότητα κορυφώνεται, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που θέτουν εν αμφιβόλω τις προοπτικές της Credit Suisse.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι ανησυχίες είχαν ως επίκεντρο την Silicon Valley Bank και την Signature Bank, μετά τα «λουκέτα» στις δύο προαναφερθείσες περιφερειακές τράπεζες, με τον φόβο να μετατοπίζεται πλέον και σε μεγαλύτερες τράπεζες, με τη μετοχή της Credit Suisse να «χτυπά» σήμερα ιστορικά χαμηλά.

Σε ό,τι αφορά τα της Credit Suisse, ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζες, η Saudi National Bank, απέκλεισε το ενδεχόμενο παροχής πρόσθετης οικονομικής βοήθειας, επικαλούμενος ρυθμιστικά ζητήματα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η «Financial Times», η Credit Suisse απηύθυνε έκκληση στην Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) για δημόσια δήλωση στήριξης.

Στη συνέχεια, πληροφορίες του Bloomberg ανέφεραν ότι η διοίκηση της τράπεζας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν διάφορες επιλογές.

Και ενώ, όπως φαίνεται, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες, ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί έσπευσε να προειδοποιήσει ότι η τελευταία κρίση με «πρωταγωνίστρια» την Credit Suisse συνιστά μια «στιγμή Lehman» για τις αγορές. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μία τράπεζα είναι «πολύ μεγάλη για να αποτύχει», είναι επίσης και «πολύ μεγάλη για να σωθεί» («Too big to fail and too big to be saved»).

As I pointed out in my Bloomberg TV interview this morning the Credit Suisse crisis is a “Lehman moment” for European and global markets. “Too big to fail and too big to be saved”. It is not even clear what their various unrealized losses on securities and other assets are.

— Nouriel Roubini (@Nouriel) March 15, 2023