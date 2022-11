Ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν οι αγορές - Εφαλτήριο για μια νέα «bull market» ή συνέχεια του «bear market ράλι»;

Γιατί το νέο έτος αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα δύσβατο «μονοπάτι» για τα χαρτοφυλάκια στη βάση των μετοχών. Τι δείχνει η τεχνική εικόνα για τον S&P 500 και ο κρίσιμος παράγοντας των EPS. Τα σημεία υπεροχής των «αρκούδων».

Ανάλυση των Ανδρέα Βελισσάριου, Αντώνη Κοφινάκου

Την άκρη του νήματος σε ένα άκρως μπερδεμένο κουβάρι για τις αγορές καλούνται να αναζητήσουν και να βρουν οι διαχειριστές καταστρώνοντας και αναπροσαρμόζοντας τις στρατηγικές τους ενόψει του νέου έτους.

Παρά τα χαμόγελα που άρχισαν να σχηματίζονται στα πρόσωπα των long στη βάση της τελευταίας ανοδικής κίνησης, η θεμελίωση μιας πιο δομικής «bull market» και η επακόλουθη έξοδος από τα «bear market rallies» που συνεπάγονται βίαιες διορθώσεις απαιτεί πολύ περισσότερα από ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης και φιλοδοξίας, που μπορεί μάλιστα να αποδειχθεί και ιδιαίτερα επίπονο για τα χαρτοφυλάκια. Ειδικά εάν ληφθούν υπόψη οι ανεπίλυτες και συγκλίνουσες απειλές των ανεξέλεγκτων πληθωριστικών πιέσεων, των κινδύνων μετάβασης προς μια υφεσιακή κατάσταση, της υστέρησης της ταχείας αυστηροποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των γεωπολιτικών συσχετισμών που αλλάζουν συνεχώς. Για τον S&P 500, η πτώση της τεκμαρτής μεταβλητότητας αντικατοπτρίζει επίσης την ασταθή ανάκαμψη που καταγράφηκε κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Φυσικά, οι όποιες διορθώσεις στις επικρατούσες τάσεις δύναται να συνυπάρχουν με κάποια σημεία αναλαμπών και κάποιες αντιδράσεις «ελατηρίου» στα πεδία στήριξης, κινήσεις που διαμορφώθηκαν και αποτυπώθηκαν κατά το τελευταίο διάστημα από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό που προκλήθηκε από τον συγκρατημένα πιο ήπιο ρυθμό του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στις αρχές του μήνα αλλά και μετέπειτα από τα πρακτικά της Fed αυτή την εβδομάδα που έδειξαν μια τάση αποκλιμάκωσης από τις «επιθετικές» αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να προσφέρει μια ήπια περαιτέρω ώθηση στις αγορές μετοχών, αλλά δεν αποτελεί τη βάση για ένα στέρεο «ράλι» με βαθύ χρονικό ορίζοντα.

Συγκεκριμένα και σε εβδομαδιαίο γράφημα, από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και τα χαμηλά του Οκτωβρίου στις 3.491 μονάδες, ο S&P 500 διόρθωσε με πέντε καθοδικά υποκύματα (δομή κύματος Α). Το στενό εύρος των υποκυμάτων μας δείχνει ότι υπάρχουν αλληλοκαλύψεις (overlap), το οποίο σημαίνει ότι βρισκόμαστε εντός σχηματισμού. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός ονομάζεται «Expanding Diagonal» με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τις ακραίες διακυμάνσεις της τιμής και την υψηλή μεταβλητότητα. Τον σχηματισμό αυτό τον συναντάμε σε ταραγμένες αγορές όπου επικρατούν έντονα γεγονότα.

Με την ολοκλήρωση του σχηματισμού (κύματος Α) ακολουθεί μια αντίθετη κίνηση (κύματος Β), όπου και βρισκόμαστε την δεδομένη στιγμή. Ο σκοπός του ανοδικού κύματος Β είναι να ξεχαστούν όλα τα αρνητικά γεγονότα που πρωταγωνίστησαν στο καθοδικό κύμα Α, να καθησυχάσει τους επενδυτές ώστε να ξεκινήσουν δειλά - δειλά να τοποθετούνται. Εν συνεχεία με αφορμή το πρώτο αρνητικό γεγονός που θα ακολουθήσει, θα εμφανιστεί το κύμα C το οποίο θα συνεχίσει την έντονη καθοδική τάση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την καθοδική ορμή και το αίσθημα του επενδυτικού πανικού. Το κύμα C είναι προέκταση του μήκους του κύματος Α. Πιο συγκεκριμένα το κύμα C εντοπίζεται από τις προεκτάσεις του κύματος Α από 161, 8% έως και 200%. To 161,8 % βρίσκεται στις 2671 μονάδες ενώ το 200% στις 2166 μονάδες.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο σχηματισμός και ολόκληρη η μέτρηση που αναφέραμε παραπάνω ακυρώνεται, εφόσον η τιμή ξεπεράσει την κορυφή των 4.330 μονάδων, καθώς θα έχουμε απενεργοποίηση του σχηματισμού.

Σε ημερήσιο γράφημα φαίνεται ότι βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ανοδικού κύματος Β. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύμα Β αναλύεται σε 3 υποκύματα A-B-C και σύμφωνα με τη μέτρηση, ο δείκτης εκτελεί το 5 κύμα του υποκύματος C (με πορτοκαλί χρώμα). Σε κάθε κυματική μέτρηση θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε τα σημαντικά επίπεδα ώστε να επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι βρισκόμαστε εντός της μέτρησης και ότι δεν παρεκκλίνουμε.

Σε επίπεδο αντιστάσεων, συναντάμε στις 4.056 μονάδες τον καθοδικό ΚΜΟ 200 ημερών. Στις 4.080 μονάδες υπάρχει η κατερχόμενη γραμμή τάσης, στις 4.165 μονάδες εντοπίζουμε δύο κοινά επίπεδα απο διαφορετικές μετρήσεις Fibonacci (Cluster), ενώ και στις 4.204 μονάδες συναντάμε ένα νέο Cluster. Επίσης στις 4.325 μονάδες δεσπόζει η κορυφή όπου καθορίζει ή και ακυρώνει τον σχηματισμό καθώς επίσης βρίσκεται και το επίπεδο διόρθωσης 61,8% ολόκληρης της καθοδικής κίνησης.

Σε επίπεδο στηρίξεων στις 4.018 μονάδες συναντάμε ένα Cluster από τρεις διαφορετικές μετρήσεις. Στις 3.906 μονάδες βρίσκουμε ένα σημαντικό πυθμένα όπου αν διασπαστεί καθοδικά, ενεργοποιεί έναν σχηματισμό «Double Top». Στις 3.824 - 3.804 μονάδες συναντιούνται τέσσερις διαφορετικές μετρήσεις Fibonacci δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό επίπεδο στήριξης, ενώ στις 3.698 μονάδες βρίσκεται ο πυθμένας του κύματος Β, όπου μια καθοδική διάσπαση του θα ενεργοποιήσει πιθανή επιτάχυνση της τιμής.

Σύμφωνα με τον Nick Nelson, πρώην επικεφαλής στρατηγικής για τις αγορές μετοχών της UBS και νυν της Absolute Research, οι παγκόσμιες μετοχές έχουν ανακάμψει κατά 11% περίπου από τα χαμηλά τους στα μέσα Οκτωβρίου, ως μέρος ενός ευρύτερου risk on «ράλι» που πυροδοτήθηκε στα περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η απόδοση στις αγορές μετοχών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κλαδικό επίπεδο είναι επίσης συνεπής με την ανάληψη πρόσθερου ρίσκου από τα χαρτοφυλάκια στη βάση ενός «recovery play», με έντονα δείγματα ενός rotation. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο εναπόκειται στο εάν πρόκειται για ένα ακόμη bear market «ραλι» ή αποτελεί το έναυσμα για μια νέα «bull market». O έμπειρος αναλυτής συγκλίνει προς το πρώτο τονίζοντας πως δε βρισκόμαστε ακόμη σε ένα σημείο καμπής στον τρέχοντα κύκλο.

Στο παρελθόν, τα «ράλι» εντός των «bear markets» ήταν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο, που συνέβη άλλωστε και από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου της φετινής χρονιάς, με μια άνοδο κατά 17% για τον S&P 500. Κατά τη διάρκεια της «bear market» της Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης και μετά το πέρας του TMT, υπήρξαν αρκετές τέτοιους είδους βραχύβιες ανοδικές κινήσεις, όπως και κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ο Nelson δεν εντοπίζει προς ώρας ένα breakout για τον S&P 500, καθώς η αγορά δεν έχει ξεφύγει σε επίπεδα υψηλότερα από τον ΚΜΟ 200, με τον ίδιο μάλιστα να αναμένει χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά.

Επιπλέον, είναι πολύ νωρίς ώστε να χαρακτηριστεί χαμηλός ο κύριος κύκλος για τις μετοχές, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμώντας πως το 2023 θα αποτελέσει ένα έτος αρνητικής ανάπτυξης για τις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, με την αύξηση μάλιστα του αμερικανικού ΑΕΠ να μην περνά σε θετική τριμηνιαία βάση μέχρι τα τέλη του 2023. Στη βάση των προηγούμενων υφεσιακών καταστάσεων, οι μετοχές τείνουν να μην υποχωρούν προς το κατώτατο σημείο τους μέχρι να αναπτυχθεί το αρνητικό μακροοικονομικό μοτίβο (ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και κύριων δεικτών).

Παράλληλα, ένας εκ των βασικών «οδηγών» τόσο του Nelson όσο και άλλων έμπειρων αναλυτών είναι η υποχώρηση των κερδών, που όπως φαίνεται, αποτελεί μόνο την αρχή. Η τελευταία σειρά αποτελεσμάτων προσέφερε ένα μεγαλύτερο εύρος εμπιστοσύνης στην εκτίμηση της Absolute για μια «κορυφή» από -15% έως -20% στα κατώτατα όρια των παγκόσμιων κερδών. Την ίδια στιγμή, το consensus υποχωρεί και το χάσμα μεταξύ αυτών σε μια δωδεκάμηνη βάση γύρω από την ανάπτυξη των EPS και των εκτιμήσεων για τα έσοδα από τις πωλήσεις συμπιέζεται, φτάνοντας πλέον κοντά στο μηδέν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη (1,1 και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) – ένα επίπεδο που συνήθως συνδέεται με μια ύφεση. Ιστορικά, η συντριπτική πλειοψηφία του «delta» στα εταιρικά κέρδη προέρχεται από τις κινήσεις στα περιθώρια κέρδους, όπως σημειώνει ο Nelson.

Το βέβαιο είναι ότι έχει υπάρξει μια πίεση στους δείκτες αποτίμησης P/Es από τις αρχές του έτους, με το δείκτη για το επόμενο δωδεκάμηνο για τον S&P 500 να έχει υποχωρήσει από το 21,7x στο 17,4x και για τον Stoxx 600 στο 12x από το 15,8x. Ωστόσο και οι δύο βασίζονται στο consensus των εκτιμήσεων που εξακολουθεί να αναζητεί μια θετική αύξηση των EPS για το επόμενο έτος (5% στις ΗΠΑ και 1% στην Ευρώπη). Η Absolute Research «έτρεξε» ένα μοντέλο άσκησης σχετικά με τα τυπικά κατώτατα κέρδη γύρω από αγορές και κλάδους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ελάχιστοι κλάδοι στις δύο ζώνες περιοχών τιμολογούσαν αυτή την εκδοχή.

Παρά την αποδυνάμωση του παγκόσμιου μακροοικονομικού σκηνικού από τις αρχές του έτους, οι «κυκλικοί» κλάδοι (εκτός της τεχνολογίας) έχουν υποαποδώσει ελάχιστα έναντι των «αμυντικών» και έχουν υποχωρήσει μόλις 1% σε ετήσια βάση. Αυτό, σε συνδυασμό με το πρόσφατο risk on «ράλι» από τα μέσα Οκτωβρίου, στρέφει τον Nelson προς τους «αμυντικούς» κλάδους όπως αυτόν της υγειονομικής περίθαλψης, των utilities και των επιλεκτικών βασικών καταναλωτικών αγαθών που παρουσιάζουν μια χαμηλή δυναμική στα EPS έχοντας ωστόσο τη βαρύτητα της ποιότητας ώστε να σταθούν με μια «overweight» σύσταση. Επιπλέον, εντός των μετοχών του κλάδου τεχνολογίας, προτιμά το λιγότερο «κυκλικό» υποσύνολο του software έναντι του hardware.

