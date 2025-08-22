Αναπληρωτές: Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση - Από 25/8 οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης

Παράλληλα βγήκε και η πρόσκληση των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχ. έτος 2025-2026. Παράλληλα βγήκε και η πρόσκληση των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η με την υπό στοιχεία 101585/Ε1/22-8-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜΦ46ΝΚΠΔ-11Β) πρόσκληση, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο και μουσική ειδίκευση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023, 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 (Γ΄ 1851/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416/2024, Γ΄ 2362/2025 και Γ΄ 1420/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν), και

(β) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025, (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/ και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, δηλώνοντας περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ.

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 101549/Ε4/22-8-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΥΟ46ΝΚΠΔ-Κ59) πρόσκληση των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αντίστοιχα για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2025-2026, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/).

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25/8 έως και την Παρασκευή 29/8/2025.