Τι είναι το φαινόμενο Μέτε - Μάριτ

H| πνευμονική ίνωση είναι μία προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος που δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, με συνέπεια να καταστρέφεται σταδιακά η ικανότητά τους να εφοδιάζουν με οξυγόνο τα όργανα του σώματος.

Μόλις 12 μέρες μετά την ανακοίνωση πως η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ πρέπει να υποβληθεί επειγόντως σε μεταμόσχευση πνεύμονα γιατί πάσχει από την προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο πνευμονική ίνωση, το μόσχευμα κατάφερε να βρεθεί και έγινε χθες στις 17 Ιουνίου και η μεταμόσχευση πνεύμονα.

Σημειώνεται ότι η πνευμονική ίνωση είναι μία προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος που δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, με συνέπεια να καταστρέφεται σταδιακά η ικανότητά τους να εφοδιάζουν με οξυγόνο τα όργανα του σώματος. Η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ με τους γιατρούς να εκφράζουν καταρχάς την ικανοποίησή τους για την κατάστασή της.

Από την ώρα που ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης πνεύμονα, άνοιξε μια έντονη συζήτηση στη Νορβηγία για το κατά πόσο υπήρξε πιθανώς κάποιου είδους ευνοϊκή μεταχείριση επειδή πέρασε πολύ μικρό διάστημα για την ανεύρεση του μοσχεύματος και την πραγματοποίηση της επέμβασης μεταμόσχευσης. Ωστόσο οι λίστες αυτές είναι ανώνυμες και (θεωρητικώς) το μόσχευμα βρέθηκε γιατί υπήρχε συμβατότητα λήπτη και δότη.

Πάντως, οι πολίτες στη Νορβηγία με το που άκουσαν για αυτήν την εξέλιξη της υγείας της πριγκίπισσας εγγράφηκαν μαζικά στο μητρώο των δοτών για τη δωρεά οργάνων, μία κίνηση που ονομάστηκε από τους σχολιαστές «φαινόμενο Μέτε-Μάριτ».

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η αύξηση της εγγραφής των πολιτών στα μητρώα δοτών για τη δωρεά οργάνων πάντοτε καταγράφεται μετά την ανακοίνωση ενός προβλήματος υγείας κάποιου προβεβλημένου προσώπου είτε προέρχεται από την πολιτική είτε από τον καλλιτεχνικό ή τον επιστημονικό χώρο, με το πρόσημο αυτής της συνέπειας να είναι πάντοτε θετικό, καθώς η δωρεά οργάνων είναι η πιο αλτρουιστική κίνηση που δεν κοστίζει κάτι αλλά μπορεί να σώσει περισσότερες από μία ζωές!