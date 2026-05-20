Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάχη» στις 2.200 μονάδες

Σε εύρος διακύμανσης οριακά μεγαλύτερο των 15 μονάδων και εκατέρωθεν των 2.200 μονάδων κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, προερχόμενος από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Το επενδυτικό κλίμα διεθνώς παραμένει επιβαρυμένο. Οι αγορές ομολόγων συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις, με τις αποδόσεις να κινούνται υψηλότερα σε όλο το μήκος της καμπύλης. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πλήγμα στο πολύ μακρινό σκέλος, με τις αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, στο 5,18%, και τις αντίστοιχες ιαπωνικές να σταθεροποιούνται πάνω από τα ιστορικά υψηλά του 4%.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές φαίνεται να εγκαταλείπουν σταδιακά την εκτίμηση ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει απλώς σε ένα βραχυπρόθεσμο πληθωριστικό σοκ. Αυτό αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες, δηλαδή σε εκείνες που εκτείνονται πέραν του ενός έτους.

Ο λόγος είναι σχετικά προφανής: όσο περισσότερο διαρκεί το ενεργειακό σοκ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενών επιδράσεων. Και δεδομένου ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και άρα επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, είναι εύλογο το επενδυτικό κλίμα να μετατοπίζεται προς το σενάριο ενός πιο επίμονου πληθωριστικού σοκ.

Στο μεταξύ, η άνοδος των προσδοκιών για τα επιτόκια στις ΗΠΑ ωθεί ανοδικά και το δολάριο, με δεδομένο ότι πλέον οι επενδυτές βλέπουν πιθανότητα 80% για μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μ.β. εντός του έτους. Βέβαια, η ελκυστικότητα ενός νομίσματος δεν εξαρτάται από το ονομαστικό επιτόκιο, αλλά από το πραγματικό επιτόκιο, κι έτσι καθοριστικό ρόλο παίζει και η πορεία του πληθωρισμού.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν ήπια αρνητικά πρόσημα, με τις απώλειες σε Φρανκφούρτη και Λοδνίνο να κινούνται περί του 0,4%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.196,39 μονάδες με απώλειες 0,67%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών. Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,95% στις 2.456,19 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Τρ. Κύπρου (+0,81%). Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Optima (-2,50%) που προέρχεται από πολυήμερο ανοδικό σερί, Alpha Bank και Eurobank ακολουθούν με απώλειες 1,51% και 1% αντίστοιχα, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι ΕΤΕ (-0,70%) και Τρ. Πειραιώς (-0,45%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2 με 31 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 63 σε αρνητικό και 55 χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 27,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,01 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap, εκτός της Τρ. Κύπρου, ήπια ανοδικά κινούνται μόνο οι μετοχές των Allwyn (+0,59%), Τιτάν (+0,13%) και ΔΕΗ (+0,10%), ενώ αμετάβλητος στα 9,87 ευρώ διαπραγματεύεται ο τίτλος του ΔΑΑ.

Στο αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρίσκονται οι Cenergy (-3,49%), Aktor (-2,12%), ΕΥΔΑΠ (-1,96%), Viohalco (-1,77%), ElvalHalcor (-1,77%), ενώ άνω του 1% υποχωρούν και οι μετοχές των ΟΤΕ (-1,28%) και Jumbo (-1,08%).