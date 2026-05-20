Ισπανία: Ο Σάντσεθ στηρίζει Θαπατέρο - «Σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε χθες Τρίτη ενώπιον του κοινοβουλίου την «υποστήριξή» του προς τον σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας.

«Όλη μου η υποστήριξή στον πρώην πρωθυπουργό Θαπατέρο», δήλωσε ο Σάντσεθ στο κοινοβούλιο κατά την ώρα των ερωτήσεων, ζητώντας «σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας».

«Ο κ. Θαπατέρο διεύρυνε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες (στην Ισπανία). Μας έβγαλε από έναν παράνομο πόλεμο στο Ιράκ και έβαλε τέλος στην ΕΤΑ», τη βασκική αυτονομιστική οργάνωση, συνέχισε ο πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος τον άνθρωπο που ηγήθηκε της Ισπανίας από το 2004 έως το 2011 και παραμένει μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα εντός της ισπανικής αριστεράς.

Από χθες που ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες κατά του πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης, η δεξιά αντιπολίτευση ζήτησε για άλλη μια φορά την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ, αρκετοί από τους στενούς συνεργάτες του οποίου αντιμετωπίζουν διώξεις σε διάφορες υποθέσεις. Ο Σάντσεθ απέρριψε για άλλη μια φορά σήμερα την ιδέα της παραίτησης ή της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

«Θα γίνουν εκλογές το 2027 και αν ο ισπανικός λαός το θέλει, θα είμαστε ακόμα εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο αρνήθηκε τη Δευτέρα τις κατηγορίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής που απήγγειλαν εναντίον του τα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι «πάντα» ενεργούσε απολύτως νόμιμα.

«Οι ιδιωτικές μου δραστηριότητες, καθώς και το εισόδημα και οι αποδοχές που έλαβα, δηλώθηκαν μέσω φόρου εισοδήματος, με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα», είπε σε ένα βίντεο.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διάσωση, την περίοδο της κορύφωσης της πανδημίας της Covid-19, της πολύ μικρής αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία διασώθηκε με δάνειο 53 εκατομμυρίων ευρώ από δημόσια κεφάλαια τον Μάρτιο του 2021.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιουνίου στον δικαστή, ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα αυτή, τον Χοσέ Λουίς Καλαμά, ως «ο υποτιθέμενος επικεφαλής μιας σταθερής και ιεραρχικής δομής αθέμιτης άσκησης επιρροής», έχοντας, μεταξύ άλλων, «χρησιμοποιήσει αδιαφανείς χρηματοοικονομικούς διαύλους» για να «αποκρύψει την προέλευση και τον προορισμό των κεφαλαίων» και να λάβει δωροδοκίες, δήλωσε τη Δευτέρα το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional, το οποίο αναλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις, επικαλούμενο την εντολή του δικαστή.

«Δεν προέβη ποτέ σε καμία απολύτως ενέργεια (...) σχετικά με το πρόγραμμα διάσωσης της Plus Ultra», υποστήριξε ο πρώην ηγέτης των Σοσιαλιστών στο βίντεό του. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ισπανική ιστορία που ένας πρώην αρχηγός κυβέρνησης εμπλέκεται άμεσα από το δικαστικό σύστημα.

Χθες το δικαστήριο ανέφερε ότι διεξήχθησαν έρευνες στα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού και τριών εταιρειών, οι οποίες σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι επιχειρήσεις των θυγατέρων του.

Η έδρα της εταιρείας Plus Ultra είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει μεταξύ των κύριων μετόχων της Βενεζουελανούς επιχειρηματίες, που εμφανίζονται από τη δεξιά αντιπολίτευση ως προσκείμενοι στο καθεστώς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.