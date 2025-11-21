Ειδήσεις | Διεθνή

Ερυθρός Σταυρός: Περικοπές σχεδόν 3.000 θέσεων εργασίας και περιορισμοί στον προϋπολογισμό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ερυθρός Σταυρός: Περικοπές σχεδόν 3.000 θέσεων εργασίας και περιορισμοί στον προϋπολογισμό
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 κατά 17% στο 1,8 δισεκατομμύριο φράγκα Ελβετίας (1,94 δισεκατομμύριο ευρώ) και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας, ανέφερε η ΔΕΕΣ σε σημερινή δήλωσή της.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 κατά 17% στο 1,8 δισεκατομμύριο φράγκα Ελβετίας (1,94 δισεκατομμύριο ευρώ) και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας, ανέφερε η ΔΕΕΣ σε σημερινή δήλωσή της.

«Η χρηματοοικονομική πραγματικότητα μάς αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμης σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ Μιριάνα Σπολιάριτς έπειτα από συνεδρίαση της συνέλευσης του οργανισμού. Υπογράμμισε πάντως ότι «η ΔΕΕΣ παραμένει αποφασισμένη να επεμβαίνει στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, εκεί όπου λίγου άλλοι οργανισμοί μπορούν να επιχειρούν».

Οι προϋπολογισμοί για την αρωγή υφίστανται άνευ προηγουμένου μειώσεις καθώς οι δωρητές επικεντρώνονται τώρα στην άμυνα, πράγμα που αναγκάζει τις οργανώσεις ανθρωπιστικής δράσης να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιον να βοηθήσουν εν μέσω πολλών συγκρούσεων και ρεκόρ εκτοπισμών πληθυσμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική οικονομία - Τα τρία κακά σενάρια

Απαντά η Αθήνα στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

tags:
Περικοπές θέσεων εργασίας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider