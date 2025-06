Ξεκινά φέτος το Ταμείο Καινοτομίας για φάρμακα – Νέος μηχανισμός αποζημίωσης

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιωσιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των σοβαρών χρηματοδοτικών ελλειμμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματικής ενότητας «Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Φαρμακευτικό Μέλλον με Επίκεντρο τον Ασθενή», στο πλαίσιο του 2ου ΣΦΕΕ Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο: «Delivering Value in an Evolving Landscape».

Το ερώτημα που πρωταγωνίστησε στη συζήτηση ήταν πως θα καταφέρουμε να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο «αύριο» στο χώρο του φαρμάκου, που παράλληλα θα θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενή.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και τη μείωση των αυτόματων επιστροφών του clawback που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, ενώ τόνισε πως φέτος θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Ταμείο Καινοτομίας στα φάρμακα (γνωστό και ως Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης) που θα ενισχύσει την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και θα δημιουργήσει μηχανισμούς προσωρινής αποζημίωσης.

«Η Ελλάδα πράγματι είχε παγώσει τη φαρμακευτική δαπάνη στα χρόνια της κρίσης, όμως από το 2022 υπάρχει σαφής αύξηση της χρηματοδότησης φαρμάκου. Το 2025 θα είναι καλύτερη χρονιά σε σύγκριση με πέρυσι όσον αφορά τη μείωση των αυτόματων επιστροφών και έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε τη φαρμακευτική δαπάνη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, το υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τη φαρμακοβιομηχανία και στόχος είναι η μείωση του clawback, που μπορεί να επιτευχθεί και από την χρήση νέων τεχνολογιών και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

«Παραδέχομαι πως είναι μεγάλη πρόκληση η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και στην καινοτομία. Τα μέτρα για τον έλεγχο της δαπάνης λειτουργούν, αλλά παράλληλα γνωρίζουν πως δημιουργούν προβλήματα στην αγορά. Πρέπει όμως να έχουμε κανόνες» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου επεσήμανε το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στο φάρμακο, λέγοντας πως χρειαζόμαστε 400 εκατ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση για να φτάσουν οι αυτόματες επιστροφές στο 51% της αξίας των φαρμάκων και 800 εκατ. για να πέσουν στο 40%, που ήταν τα επίπεδα το 2020. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τη χρηματοδότηση, αλλά περιμένουμε να δούμε πιο απτά αποτελέσματα. Η βελτίωση δεν είναι αρκετή. Δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα μέτρα για το έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Η φαρμακευτική αγορά χρειάζεται προβλεψιμότητα και προγραμματισμό για την έλευση νέων φαρμάκων και να προχωρήσει το επενδυτικό της πλάνο.

Ο Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπογράμμισε πως πρέπει να δράσουμε σήμερα για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στα συστήματα υγείας. Το στοίχημα της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής δαπάνης είναι κομβικό, που επηρεάζεται τόσο από το δημογραφικό, όσο και από τις κοινωνικές συνθήκες. «Η φαρμακευτική δαπάνη δεν είναι μόνο θέμα τιμών και όγκου, αλλά μείγματος και των ειδών φαρμάκων που καταναλώνονται. Το ζητούμενο είναι να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της χρόνιας νοσηρότητας».

Η Ελένα Χουλιάρα, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, αναφέρθηκε στα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η αγορά για να έρθουν πιο γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς τα νέα και καινοτόμα φάρμακα. «Βλέπουμε πως έχουμε όλο και πιο περιορισμένη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα, ενώ αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα. Το βασικότερο εμπόδιο για τις εταιρείας είναι η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των ασθενών και τους διαθέσιμους πόρους» υπογράμμισε.

Η κ. Antonella Levante, Αντιπρόεδρος & Γενική Διευθύντρια για την Ιταλία & την Ελλάδα, IQVIA επικεντρώθηκε στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στην πρόσβαση σε νέες θεραπείες όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, οι κλινικές μελέτες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη άνοδο της φαρμακευτικής καινοτομίας και στη βιωσιμότητα των συστημάτων. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν καλύτερο σχεδιασμό και κατανόηση των αναγκών των ασθενών» είπε.

Ο κ. Richard Robinson, Εκτελεστικός Διευθυντής & Επικεφαλής Πολιτικής & Κυβερνητικών Υποθέσεων Ευρώπης, Bristol Myers Squibb, Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε πως η καινοτομία επηρεάζει την ζωή των ασθενών και μπορεί να αυξήσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, όπως επίσης και να εξοικονομήσει πόρους για τα συστήματα υγείας. «Οι κλινικές μελέτες είχαν μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα φέτος. Όμως είναι «κόκκινο καμπανάκι» η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα. Χρειάζεται να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καινοτομία».

Τέλος, η κ. Ραφαέλα Βακουφτσή, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών σημείωσε πως το φάρμακο πρέπει να φτάνει στον ασθενή την ώρα που το έχει ανάγκη και να είναι άμεσα διαθέσιμο. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ κ. Απόστολος Μαγγηριάδης.