Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Σήμερα τα πρώτα SMS για τον δωρεάν προσυμπτωματικό έλεγχο

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη της νόσου, η οποία περιλαμβάνει και δωρεάν εμβολιασμό κατά του ιού HPV

«Πρεμιέρα» σήμερα για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που στόχο έχει την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου, τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών. Μετά από πολλαπλές αναβολές, από σήμερα, Δευτέρα (13/5), ξεκινά η αποστολή των πρώτων sms για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, που αφορά συνολικά σε 2,5 εκατομμύρια γυναίκες, ηλικίας 21-65 ετών.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού που προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ECDC), κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 33.000 περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην ΕΕ και 15.000 θάνατοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 στις 10 γυναίκες που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με τη νόσο έχουν καλύτερη επιβίωση, σε σχέση με αυτές που διαγιγνώσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προσφέρονται οι εξής δωρεάν προληπτικές εξετάσεις: μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65), εξέταση “test pap”(για γυναίκες 21-29), κολποσκόπηση και βιοψία, για γυναίκες με κλινικά ευρήματα, από εξειδικευμένο ιατρό. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τις γυναίκες στις οποίες συστήνεται, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, σύμφωνα με το είδος των ευρημάτων, όπως έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά τις Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

• ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι 21 και 65 ετών,

• διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

• δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9,

• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

• δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

• εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

• εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

Ολοκληρωμένη στρατηγική

Σε ποσοστό περίπου 95% ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papillomavirus, HPV).

Το πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη της νόσου, η οποία περιλαμβάνει και δωρεάν εμβολιασμό κατά του ιού HPV. Ο εμβολιασμός έχει επεκταθεί και στα αγόρια, και καλύπτεται ήδη για το 2024, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, αναμένεται να συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια.

Η χώρα μας έχει υιοθετήσει τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV. Έτσι, βασική επιδίωξή μας είναι έως το 2030 να πετύχουμε:

• τον εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών ηλικίας έως 15 ετών με το εμβόλιο κατά του ιού HPV,

• την αύξηση των εμβολιασμών των αγοριών,

• τη συμμετοχή του 70% των γυναικών στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου (τα προγράμματα αυτά ξεκινούν τώρα και συνεχίζουν σε βάθος χρόνου, δεν γίνονται μια κι έξω) και

• την πρόσβαση σε έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία για τουλάχιστον του 90% των γυναικών με προ καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου που θα ανιχνευθούν από το πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Υγείας, ήδη από την τελευταία χρονιά (2023) διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού κατά του ιού HPV κατά 239% σε σχέση με το 2017 και 147% σε σχέση με το 2019.