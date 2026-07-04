Παλαιό Τρίκερι: Το ήσυχο νησάκι του Παγασητικού όπου ο χρόνος σταματά

Στις νότιες απολήξεις του Πηλίου, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου, το Παλαιό Τρίκερι είναι ένας παράδεισος ηρεμίας και ομορφιάς. Ένα άγνωστο και καταπράσινο νησάκι με ειδυλλιακές παραλίες, ιδανικό για χαλαρές διακοπές.

Η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών είναι να ανακαλύπτεις και καινούργιους μικρούς παραδείσους. Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε είναι το τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ηρεμία, τότε έχουμε τον ιδανικό προορισμό για εσάς. Ένα ήσυχο και καταπράσινο νησάκι, «εκτός ραντάρ», που βρίσκεται στο νότιο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου.

Φτάνοντας στο χωριό Τρίκερι στο νότιο Πήλιο, θα κατηφορίσετε για τον Αλογόπορο κι από εκεί θα πάρετε θαλάσσιο ταξί ή καΐκι για το Παλαιό Τρίκερι, έναν παράδεισο ηρεμίας και ομορφιάς.

Διαβάστε το άρθρο στο Travelgo.gr