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Βενεζουέλα: Στους 2.645 ο απολογισμός των νεκρών απ' τους φονικούς σεισμούς

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Βενεζουέλα: Στους 2.645 ο απολογισμός των νεκρών απ' τους φονικούς σεισμούς
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Ξεπερνούν τις 12.500 οι τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους.

Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Χθες, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Σεισμός
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