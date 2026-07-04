Πορτογαλία: Εννιά τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές

Ενισχύσεις για την κατάσβεση ζητά η Λισαβόνα από Ευρωπαίους γείτονές της και το Μαρόκο.

Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες Παρασκευή με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννιά άνθρωποι κι ώθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους γείτονές της και το Μαρόκο.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου (βόρεια), έχει ήδη απανθρακώσει επιφάνεια μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα, ανέφερε ο επικεφαλής της εθνικής αρχής πολιτικής προστασίας Μάριου Σιλβέστρ.

Χθες βράδυ, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες συνέχιζαν την προσπάθεια για τον περιορισμό της, ενώ μεγάλα μέτωπα καταγράφονταν επίσης στις περιφέρειες Σετούμπαλ (νότια), Αρόουκα (βόρεια) και Μπαρσέλους (βόρεια).

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο που βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας υπέστη εγκαύματα, ο άλλος πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με τις θερμοκρασίες ως και στους 44 ° Κελσίου κατά τόπους, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές.

Με αυτό το φόντο, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε χθες να ενεργοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το βασίλειο του Μαρόκου.

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι «οι δυνατότητές μας έχουν εξαντληθεί ήδη» αλλά στο γεγονός ότι «στην τρέχουσα κατάσταση, το σύνολο της επικράτειας είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλό κίνδυνο», εξήγησε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου.

Η Λισαβόνα εξασφάλισε ήδη την αποστολή ισπανικού πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Canadair, ανέφερε το πορτογαλικό υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως ζήτησε να σταλούν δύο από την Ισπανία και άλλα δύο από το Μαρόκο.

Μετά τις εξαιρετικά φονικές πυρκαγιές του 2017 --πάνω από εκατό νεκροί-- η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Όμως, έπειτα από κάποια χρόνια απτών αποτελεσμάτων, τη μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε ετήσια βάση κατά το ένα τρίτο, το 2025 η χώρα κατέγραψε τον χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας: 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες.

Η ιβηρική χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που φέρνει ολοένα πιο συχνά κύματα καύσωνα και παρατεταμένες ξηρασίες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ