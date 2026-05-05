Τουρισμός: Αντέχει η ζήτηση αλλά αυξάνονται οι πιέσεις

Η πορεία των πρώτων μηνών της χρονιάς και το σύνθετο στοίχημα του 2026. Η υψηλή ζήτηση, τα αυξημένα κόστη και τα πιεσμένα περιθώρια των τουριστικών επιχειρήσεων.

Με ανθεκτικότητα όσον αφορά στη ζήτηση αλλά πολλαπλές πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών και κατ' επέκταση των οικονομικών εξελίξεων, εισέρχεται στη θερινή σεζόν του 2026 η Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις για την πορεία της τουριστικής βιομηχανίας να παραμένουν διφορούμενες. Αφενός η εικόνα είναι καλύτερη από τις αρχικές ανησυχίες, με παράγοντες του κλάδου να αναφέρουν ότι η Νότια Ευρώπη ενδέχεται να ωφεληθεί από τη μετατόπιση της ζήτησης από πιο ευάλωτους προορισμούς. Συνάμα όμως η κατάσταση καταγράφεται πιο εύθραυστη από ό,τι δείχνουν τα ποσοστά χωρητικότητας των πτήσεων, καθώς τίποτα δεν εγγυάται ότι η ζήτηση θα μετατραπεί σε αφίξεις ή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν θα εκτροχιάσουν την κερδοφορία.

Ήδη άλλωστε, όπως επισημαίνει και σε πρόσφατο report της, η εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, GBR Cοnsulting, τα τουριστικά δεδομένα εμφανίζουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως ο πιο αργός ρυθμός και ο μικρότερος χρονικός ορίζοντας των κρατήσεων, αλλά και η εντονότερη επιφυλακτικότητα λόγω τιμών και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η εικόνα στις αγορές τροφοδότες και το «αγκάθι» των πληθωριστικών πιέσεων

Σε επίπεδο αγορών, σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, η Γερμανία εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σχέση με το παρελθόν. Στον αντίποδα η Βρετανική αγορά, η οποία μαζί με την γερμανική αποτελούν τους δυο ισχυρότερους τροφοδότες του κλάδου, δείχνει μεν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά και εκεί η τάση για last minute κρατήσεις είναι εμφανής.

Την παραπάνω εικόνα συμπληρώνουν οι πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και οι επιχειρήσεις της στα περιθώρια κέρδους. Ήδη άλλωστε ο εγχώριος πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 4,6% υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και οι ελλείψεις προσωπικού, αυξάνουν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα.

Υπό αυτό το πρίσμα ένα πιθανό σενάριο για το 2026 είναι οι αφίξεις να παραμείνουν ισχυρές και σε υψηλά επίπεδα, αλλά η δυναμική της μέσης δαπάνης να μετριαστεί, τα περιθώρια κέρδους να πιεστούν αισθητά και η βιώσιμη κερδοφορία να τεθεί εν αμφιβόλω.

Πώς κινήθηκαν τα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα παραπάνω δεδομένα έρχονται σε μια περίοδο που ξεκίνησε με ιδιαίτερη ορμή για τον κλάδο. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το πρώτο δίμηνο του 2026 οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,13 εκατ. αυξανόμενες κατά 38,5%, ενώ τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 72%, φτάνοντας τα 994 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση της Αθήνας για το πρώτο τρίμηνο του έτους η πληρότητα ακολούθησε ανοδική πορεία αυξανόμενη κατά 2,4% ενώ κατά 2% ενισχύθηκε και η μέση τιμή δωματίου το πρώτο τρίμηνο, με το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) να ενισχύεται κατά 4,5%.

Η προαναφερθείσα πορεία επιβεβαίωσε την τάση ενίσχυσης της χειμερινής ζήτησης που παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι καθώς και το γεγονός ότι η πρωτεύουσα έχει κατακτήσει τον τίτλο του «προορισμού» στη συνείδηση των ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Όλα αυτά βέβαια έως και τον Φεβρουάριο καθώς τον Μάρτιο παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ξενοδοχείων, με ορισμένα να καταγράφουν ισχυρή άνοδο και άλλα σημαντική πτώση, επηρεαζόμενα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης τώρα, η αρχή του 2026 εμφάνισε μια ήπια θετική εικόνα, κυρίως λόγω αύξησης τιμών και όχι λόγω ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting παρότι η πληρότητα υποχώρησε ελαφρώς (-1,1%), η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 3,7% ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκε στα 60 ευρώ, +2,6% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Οι προκλήσεις της περιφέρειας

Όσο για τους επιμέρους προορισμούς κάποιοι, όπως το Ναύπλιο έδειξαν να ξεχωρίζουν. Στην περίπτωση του Ναυπλίου για παράδειγμα η πόλη δείχνει να έχει κερδίσει τον τίτλο του ελκυστικού προορισμού καθώς η ικανοποίηση των επισκεπτών, παραμένει υψηλή. Ωστόσο η μετατροπή αυτής της ικανοποίησης σε διανυκτερεύσεις είναι άνιση. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2025 η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 45%, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν (+8,9%). Παρότι δηλαδή η ικανοποίηση των επισκεπτών έφτανε στο 98% η ζήτηση παρέμεινε ασθενής εκτός υψηλής περιόδου.

Το παράδειγμα του Ναυπλίου αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τα τρωτά σημεία της ελληνικής περιφέρειας η οποία εξακολουθεί να δείχνει σημάδια έντονης συγκέντρωσης.

Να θυμίσουμε ότι την χρυσή χρονιά του 2025, πέντε από τις 13 περιφέρειες —Νότιο Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία— συγκέντρωσαν τη συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων. Αντίθετα, οι υπόλοιπες περιοχές, αν και προσφέρουν αυθεντικά και διαφοροποιημένα προϊόντα, χαρακτηρίζονται από μικρότερη κλίμακα μονάδων.