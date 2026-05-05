Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας στις 2.200 μονάδες

Χωρίς σαφή κατεύθυνση και με εναλλαγές προσήμου κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω εντεινόμενης αβεβαιότητας για την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η χθεσινή έξαρση της έντασης στον Περσικό Κόλπο κλόνισε την εμπιστοσύνη μετά από τέσσερις εβδομάδες εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο και τις μετοχές σε πτώση.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα εκ μέρους του Ιράν μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν στις 8 Απριλίου. Οι νέες επιθέσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για το «Project Freedom» και την προσπάθεια των ΗΠΑ να σπάσουν τον ιρανικό αποκλεισμό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις απέκρουσαν επιθέσεις από ιρανικά drones, πυραύλους και ένοπλα ταχύπλοα, ενώ συνόδευαν δύο πλοία με αμερικανική σημαία στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές αν η εκεχειρία έχει επισήμως καταρρεύσει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες, σημειώνοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι καθοριστικός παράγοντας» για την επίτευξη συμφωνίας…

Σε αυτό το κλίμα, και με τις τιμές του Brent να κινούνται οριακά πτωτικά, πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι σημειώνουν άνοδο περί του 0,60%, ενώ στο Λονδίνο, μετά τη χθεσινή αργία, ο FTSE100 υποχωρεί 0,90%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.206,49 μονάδες με οριακή άνοδο 0,07%, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.200 μονάδων.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που ενισχύεται 0,16% στις 2.458,47 μονάδες, με τις Alpha Bank, Eurobank και Τρ. Κύπρου να καταγράφουν ήπια άνοδο περί του 0,5%, την ΕΤΕ αμετάβλητη στα 13,50 ευρώ, και τις Optima και Τρ. Πειραιώς να υποχωρούν σε ποσοστό 1,07% και 0,30% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,3:1 με 51 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 58 αμετάβλητων.

Ο τζίρος συγκρατημένος, καθώς διαμορφώνεται λίγο μετά τις 11:00 στα 18,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,29 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.