Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Περιορισμένες οι ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Περιορισμένη είναι η ζημιά που έχει υποστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με το Ιράν να χρειάζεται περίπου ένα χρόνο για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο.

Περιορισμένη είναι η ζημιά που έχει υποστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με το Ιράν να χρειάζεται περίπου ένα χρόνο για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο, χρονικό διάστημα που δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από το περασμένο καλοκαίρι όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Ακόμα και μετά από δύο μήνες πολέμου που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ξεκίνησε εν μέρει για να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία από την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας, οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι τελευταίες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου επικεντρώθηκαν σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, ωστόσο το Ισραήλ έχει πλήξει μια σειρά από σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το αμετάβλητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, υποδηλώνει ότι η σημαντική παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μπορεί να απαιτεί την καταστροφή ή την απομάκρυνση του εναπομείναντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) του Ιράν.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε δημόσια ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

440 κιλά ουρανίου

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου ότι το Ιράν πιθανότατα θα μπορούσε να παράγει αρκετό ουράνιο κατάλληλο για να κατασκευάσει μια βόμβα σε περίπου τρεις έως έξι μήνες, δήλωσαν δύο από τις πηγές στο Reuters.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο που έπληξαν τα πυρηνικά συγκροτήματα Νατάνζ, Φόρντοου και Ισφαχάν, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών μετέφεραν αυτό το χρονοδιάγραμμα σε περίπου εννέα μήνες έως ένα χρόνο.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την πυρηνική ενέργεια δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου έως 60%. Πιστεύει ότι περίπου το μισό ήταν αποθηκευμένο σε ένα υπόγειο συγκρότημα σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει αυτό από τότε που οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα HEU θα ήταν αρκετό για 10 βόμβες εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω. Η ακριβής αξιολόγηση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν είναι δύσκολη, ακόμη και για τις κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου, λένε οι ειδικοί.

Η αμετάβλητη εκτίμηση για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί το Ιράν για να κατασκευάσει ένα τέτοιο όπλο αντικατοπτρίζει εν μέρει την εστίαση της τελευταίας στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ το Ισραήλ έχει χτυπήσει στόχους που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης επεξεργασίας ουρανίου στα τέλη Μαρτίου, οι επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί σε συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, την ηγεσία του Ιράν και τη στρατιωτικοβιομηχανική του βάση.

Οι αμετάβλητες εκτιμήσεις μπορεί επίσης να προέρχονται από την έλλειψη σημαντικών πυρηνικών στόχων που μπορούν να καταστραφούν εύκολα και με ασφάλεια μετά τη στρατιωτική δράση του Ιουνίου, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Ο Έρικ Μπρούερ, πρώην ανώτερος αναλυτής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ηγήθηκε αξιολογήσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις δεν έχουν αλλάξει, επειδή οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις δεν έχουν δώσει προτεραιότητα σε στόχους που σχετίζονται με τα πυρηνικά.

«Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει όλο το πυρηνικό του υλικό, απ' όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπρούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank Nuclear Threat Initiative. «Αυτό το υλικό πιθανότατα βρίσκεται σε βαθιά θαμμένες υπόγειες τοποθεσίες όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».