Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Aνθεκτικότητα στην Ελλάδα έναντι αυξανόμενων ακυρώσεων στην περιοχή

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Airdna για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Η επίδραση των πρώτων εβδομάδων του πολέμου στη ευρύτερη περιοχή.

Αισθητές στην τουριστική βιομηχανία συγκεκριμένων χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης αρχίζουν να γίνονται οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα ποσοστά των ακυρώσεων να κινούνται ανοδικά, κυρίως σε αγορές όπως η Τουρκία και η Κύπρος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Ελλάδα φαίνεται να απορροφά τους κραδασμούς, περιορίζοντας τις απώλειες και εμφανίζοντας μάλιστα και σημαντική άνοδο τιμών.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Το παραπάνω προκύπτει από τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων AirDNA για την πορεία του Φεβρουαρίου. Βάσει αυτών οι πρώτες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης καταγράφουν έντονη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, στο διάστημα 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου, οι ακυρώσεις διανυκτερεύσεων εκτοξεύθηκαν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημείωσαν αύξηση ακυρώσεις 539%, ενώ αντίστοιχα οι ακυρώσεις αυξήθηκαν κατά +524% στην Ιοδρανία, κατά +502% στο Κατάρ κατά +195% στο Ισραήλ και κατά +305% στο Ομάρ.

Η επίδραση, ωστόσο, δεν έμεινε εντός της περιοχής. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος είδε τις ακυρώσεις να αυξάνονται κατά 183%, ενώ η Τουρκία κατέγραψε άνοδο 27%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανησυχία των ταξιδιωτών επεκτείνεται και σε «γέφυρες» μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Στην περίπτωση της Ελλάδας, καταγράφηκε ανθεκτικότητα, με την αύξηση των ακυρώσεων να περιορίζεται στο 9% και να μην αποδίδεται στη γεωπολιτική ένταση, καθώς ήταν μικρότερη σε σχέση με την εβδομάδα πριν την έναρξη της σύγκρουσης (21 έως τις 27 Φεβρουαρίου).

Άνοδος μέσης τιμής, πτώση της ζήτησης

Ανθεκτικότητα επέδειξε η χώρα και ως προς την τιμολογιακή της πολιτική, με τις συνολικές επιδόσεις σε προσφορά καταλυμάτων και μέση τιμή διανυκτέρευσης να αντανακλά περισσότερο τις αλλαγές στα ταξιδιωτικά πρότυπα και όχι δομική αδυναμία της εγχώριας αγοράς. Όπως επισημαίνεται ο χειμώνας εμφάνισε πιο έντονη κάμψη σε όλη τη Νότια Ευρώπη.

Για την ακρίβεια σύμφωνα με τα στοιχεία της Airdna, η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, ανεβαίνοντας στα 96 ευρώ και υπερβαίνοντας, έστω και οριακά, κατά 0,4%, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αύξηση κατά 10% του εσόδου ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR). Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε μείωση των προσφερόμενων καταλυμάτων κατά 6%, αλλά και υστέρηση στην ζήτηση σε αντίστοιχο ποσοστό, οδηγώντας την πληρότητα στο 55%, μειωμένη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων διατήρησε το θετικό πρόσημο του Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο.

Οι νέες καταχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση, ποσοστό υψηλότερο από το 0,5% του πρώτου μήνα του έτους. Η άνοδος υποστηρίχτηκε κυρίως από αγορές όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - η αύξηση στις νέες καταχωρίσεις ακινήτων έφτασε σχεδόν τις 7.000 και 15.000 αντίστοιχα - και λιγότερο από μεσογειακές αγορές - στην Ισπανία οι καταχωρήσεις μειώθηκαν κατά 6.000 καταγράφοντας πτώση κατά 46% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο πληρότητας τον Φεβρουάριο παρατηρήθηκε πτώση σε 19 από τις 20 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης, με την Ουγγαρία (+2,9%) να καταγράφει τη μοναδική αύξηση στην πληρότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όσο για τις μέσες ημερήσιες τιμές (ADR) στην Ευρώπη επέστρεψαν σε θετικό έδαφος τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4% σε ετήσια βάση και κινούμενες αντιστρόφως ανάλογα από το προηγούμενο εξάμηνο όπου η πτώση της μέσης τιμής έφτασε το 1,7% κατά μέσο όρο.