Τουρισμός

Πρώτη φορά στο Βερολίνο: Αξιοθέατα, βόλτες και στάσεις για φαγητό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρώτη φορά στο Βερολίνο: Αξιοθέατα, βόλτες και στάσεις για φαγητό
Αν ταξιδεύετε πρώτη φορά στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας με τη σκοτεινή ιστορία και τις φωτεινές γειτονιές, μέσα σε λίγες μέρες μπορείτε να πάρετε μια καλή γεύση από τα σπουδαιότερα αξιοθέατά του.

Το Βερολίνο διαφέρει σημαντικά από τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την πολυτάραχη ιστορία και την εξέλιξή του να συνυπάρχουν μέσα σε ένα αναδιαμορφωμένο αστικό τοπίο.

Οι γειτονιές με τα απομεινάρια του τείχους βρίσκονται δίπλα σε δρόμους σύγχρονους και αξιοθέατα επιβλητικά.

Κάθε εποχή ταιριάζει στη γερμανική πρωτεύουσα, με τις πλούσιες δραστηριότητες που προσφέρει, τις βόλτες και τα ενδιαφέροντα μουσεία.

Αν ταξιδεύετε για πρώτη φορά στο Βερολίνο, υπάρχουν πολλά που μπορείτε να δείτε και πολλές γεύσεις να δοκιμάσετε. Ωστόσο, πάντα μπορείτε να αφήσετε κάτι και για την επόμενη φορά.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις - Πότε πληρώνεται

Mega πρόγραμμα για 50.000 ανέργους με επιδότηση μισθού €700 - Ποιοι προηγούνται στην επιλογή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

tags:
Γερμανία
τουρίστες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider