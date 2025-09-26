Ειδήσεις | Ελλάδα

Καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι αναφέρουν Aegean και ΔΑΑ

Σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στις πτήσεις του αεροδρομίου της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», με τον ΔΑΑ και την Aegean να προχωρούν σε διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρει η Aegean σε ανακοίνωσή της, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», καταλήγει η εταιρεία.

Από την πλευρά του ο ΔΑΑ αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».

