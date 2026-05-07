Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ παρά τη μεταβλητότητα – Πού μπορεί να φτάσει το καλοκαίρι

Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης καταγράφουν άνοδο ενώ οι καταναλωτές μειώνουν σταδιακά τις μετακινήσεις. Πού θα φθάσουν τα καύσιμα μέσα στο καλοκαίρι και τι προμηνύεται για την ελληνική αγορά.

Η ελληνική αγορά καυσίμων μπαίνει στην τουριστική περίοδο με τις τιμές σε επίπεδα που θυμίζουν τις πιο δύσκολες φάσεις της ενεργειακής κρίσης, ενώ παράγοντες του κλάδου μιλούν ήδη για αισθητή υποχώρηση της ζήτησης, καθώς νοικοκυριά και επαγγελματίες περιορίζουν μετακινήσεις λόγω κόστους. Ακόμη και στην επικράτηση του πιο αισιόδοξου σεναρίου, δηλαδή της άμεσης αποκλιμάκωσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, το καλοκαίρι δείχνει να χάνει το momentum για αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι σήμερα, η αύξηση στα καύσιμα στην Ελλάδα φτάνει κοντά στο 20%. Σήμερα, η πανελλαδική σταθμισμένη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει φτάσει τα 2,087 ευρώ ανά λίτρο και του diesel κίνησης τα 1,880 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο βαριά αν συγκριθεί με το περσινό καλοκαίρι. Τον Ιούνιο του 2025 η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στα 1,75-1,76 ευρώ το λίτρο. Σήμερα κινείται πάνω από τα 2,08 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για ένα τυπικό ταξίδι 500 χιλιομέτρων με αυτοκίνητο που καταναλώνει 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος καυσίμου έχει ανέβει από περίπου 61 ευρώ πέρυσι σε σχεδόν 73 ευρώ φέτος μόνο για βενζίνη. Και αυτό χωρίς διόδια ή άλλες επιβαρύνσεις.

Στελέχη της εγχώριας αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι ήδη παρατηρείται μείωση της ζήτησης κατά περίπου 10% σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα της περιόδου, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν μετακινήσεις, ενώ αρκετοί επαγγελματίες μεταφορών και τουρισμού προσπαθούν να συγκρατήσουν δρομολόγια και λειτουργικά κόστη.

Η γεωγραφία των τιμών αποτυπώνει και τις μεγάλες αποκλίσεις της ελληνικής αγοράς. Οι Κυκλάδες καταγράφουν πλέον τη μεγαλύτερη μέση τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων στη χώρα με 2,203 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης φτάνει τα 2,047 ευρώ. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,160 ευρώ στην αμόλυβδη και 1,984 ευρώ στο diesel.

Η τάση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τον τουρισμό, καθώς η χώρα εισέρχεται πλέον στην θερινή περίοδο με ακριβότερα καύσιμα σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας μεταφορών. Το diesel επηρεάζει άμεσα τουριστικά λεωφορεία, εκδρομικά οχήματα, logistics και ακτοπλοϊκές μεταφορές, ενώ το jet fuel εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παραδεχθεί ότι τα αποθέματα jet fuel βρίσκονται υπό πίεση όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στο Ορμούζ. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα επάρκειας jet fuel από την αρχή του καλοκαιριού αν συνεχιστούν οι περιορισμοί στις ροές από την περιοχή.

Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις ή επανεξετάζουν θερινά δρομολόγια λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί πολύ ταχύτερα ακόμη και από το ίδιο το πετρέλαιο, με διεθνείς αναλύσεις να κάνουν λόγο για άνοδο έως και 70%-100% σε ορισμένες αγορές.

Σε τι επίπεδα θα κινηθούν οι τιμές καυσίμων το προσεχές διάστημα

Το Brent κινείται το τελευταίο διήμερο σε ένα εύρος που κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια έως και τα 115 δολάρια, με την αγορά να παραμένει εξαιρετικά νευρική, καθώς το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτό αλλά χωρίς ορατή αποκλιμάκωση του ρίσκου στις ενεργειακές ροές. Ακόμη και το γεγονός ότι το Brent υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 100 δολάρια το μεσημέρι της Τετάρτης από τα 106 δολάρια λίγες ώρες νωρίτερα δεν αλλάζει την μεγάλη εικόνα. Η αγορά συνεχίζει να τιμολογεί τον κίνδυνο και όχι μόνο τα διαθέσιμα βαρέλια, με αποτέλεσμα η πίεση στις τιμές καυσίμων να παραμένει.

Οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες θεωρούν πλέον πιθανό ένα νέο ανοδικό κύμα στις τιμές του πετρελαίου αν η κρίση στο Ορμούζ παραταθεί. Η Goldman Sachs ανέβασε τις τελευταίες ημέρες τις προβλέψεις της για το Brent στα 90 δολάρια για το τέλος του 2026 στο βασικό σενάριο, προειδοποιώντας όμως ότι σε δυσμενές σενάριο παρατεταμένων προβλημάτων στις ροές το πετρέλαιο μπορεί να κινηθεί ακόμη και κοντά στα 120 δολάρια.

Ακόμη πιο επιθετική είναι η εκτίμηση της JP Morgan, η οποία προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι σοβαρές διαταραχές στη Μέση Ανατολή, το Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί ακόμη και πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Στην αγορά πετρελαίου κυκλοφορούν πλέον και ακραία σενάρια για τιμές ακόμη και 200 δολαρίων σε περίπτωση πλήρους κατάρρευσης των ροών από τον Περσικό Κόλπο, με τους διεθνές αναλυτές να σημειώνουν ότι η παγκόσμια αγορά αρχίζει να «καίει» στρατηγικά αποθέματα και εμπορικά αποθέματα για να καλύψει το έλλειμμα προσφοράς.

Για την ελληνική αγορά, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σχεδόν άμεση επίπτωση στις τιμές λιανικής. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι κάθε άνοδος περίπου 10 δολαρίων στο Brent μπορεί να προσθέσει από 7 έως 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη και στο diesel μέσα σε λίγες ημέρες, ειδικά σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης και αυξημένων διεθνών ναύλων.

Αυτό σημαίνει ότι αν το Brent κινηθεί στην περιοχή των 120-130 δολαρίων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε ορισμένα νησιά δεν αποκλείονται επίπεδα κοντά στα 2,50 ευρώ. Το diesel θα μπορούσε αντίστοιχα να κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ σχεδόν σε όλη τη χώρα, με άμεση επίπτωση στο κόστος μεταφορών, τροφίμων και τουριστικών υπηρεσιών.