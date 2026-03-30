Εκτοξεύθηκαν πέντε ακόμα ελληνικοί μικροδορυφόροι

Πέντε νέοι μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν με επιτυχία σήμερα, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της εγχώριας καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πέντε νέοι μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν με επιτυχία σήμερα, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 14:02 (ώρα Ελλάδας) από το Space Launch Complex 4E στη βάση Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16 (T-16). Οι ελληνικοί δορυφόροι ενσωματώθηκαν στον πύραυλο μέσω των εταιρειών Exolaunch και D-ORBIT και πλέον βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο του εθνικού προγράμματος.

Πρόκειται για πειραματικούς, ερευνητικούς κυβοδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να δοκιμάσουν καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων στον τομέα των δορυφορικών εφαρμογών.

Ειδικότερα η εκτόξευση του T-16 από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

Δύο ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ERMIS-1 και ERMIS-2, που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things - IoT) από το διάστημα

Τρεις πειραματικούς, ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ΕRMIS-3, PeakSat, Optisat που αναπτύχθηκαν από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την Planetek αντίστοιχα. Θα εστιάσουν σε εφαρμογές ασφαλούς οπτικής δορυφορικής συνδεσιμότητας και (Internet of Things – IoT). Στόχος θα αποτελέσει η συντονισμένη διασύνδεση με τους τρείς υπό αναβάθμιση οπτικούς σταθμούς βάσης σε συνεργασία με τα εθνικά αστεροσκοπεία (Χελμός, Σκίνακας, Χολομώντας).

Με την προσθήκη των πέντε νέων μικροδορυφόρων, η Ελλάδα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών. Οι δορυφόροι αυτοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος και αναμένεται να παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Οι εφαρμογές τους εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξελισσόμενο βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «η σημερινή εκτόξευση πέντε ακόμη ελληνικών μικροδορυφόρων επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας μας στη νέα ψηφιακή και διαστημική εποχή», τονίζοντας πως η Ελλάδα «επενδύει συστηματικά στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό», ώστε να μην είναι απλός χρήστης τεχνολογίας αλλά «παραγωγός λύσεων με διεθνή απήχηση». Όπως ανέφερε, «το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες, ποιοτικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες», ενώ επεσήμανε ότι «με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, χτίζουμε ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα που υπηρετεί την οικονομία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας». Καταλήγοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «κάθε νέα εκτόξευση φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα μέλλον όπου η γνώση και η καινοτομία χαράσσουν τη δική μας τροχιά».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος σημείωσε ότι η επιτυχία της αποστολής αποτελεί αποτέλεσμα «συνειδητής επένδυσης στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και στις εγχώριες τεχνολογικές ικανότητες και ανάπτυξης αυτών», δίνοντας έμφαση στη συμβολή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, «με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύουμε προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής διαστημικής βιομηχανίας», ενώ υπενθύμισε ότι «το ευρύτερο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελούν και αυτοί οι πέντε κυβοδορυφόροι, θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή και νέα σχετικά προγράμματα αιχμής, όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλός χρήστης, αλλά παραγωγός και εξαγωγέας τεχνογνωσίας στο πεδίο της Αεροδιαστημικής».

Η επιτυχής εκτόξευση των νέων μικροδορυφόρων επιβεβαιώνει ότι η χώρα ακολουθεί μια σταθερή στρατηγική επένδυσης σε τεχνολογίες αιχμής, ενισχύοντας τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον και ανοίγοντας νέες προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία.