Ισχυρή Παρουσία της ThermicSol στην MCE 2026 στο Μιλάνο

Η ThermicSol ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από 24 έως 27 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης:

Υποδεχθήκαμε περισσότερους από 116 επισκέπτες στο περίπτερό μας από 11 διαφορετικές χώρες

Καταγράψαμε 87 νέες επαγγελματικές επαφές

Η συμμετοχή μας στην MCE 2026 αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα συστήματα ηλιακής θέρμανσης της ThermicSol, τα οποία ξεχωρίζουν για:

Υψηλή απόδοση

Αξιοπιστία

Μακροχρόνια διάρκεια

Το περίπτερό μας λειτούργησε ως σημείο συνάντησης επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της εταιρείας και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξή της στον κλάδο των ενεργειακών λύσεων.

Η ThermicSol συνεχίζει δυναμικά, επενδύοντας στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη διεύρυνση του διεθνούς δικτύου συνεργατών της.

