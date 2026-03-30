Από 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου παρατείνεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αύριο στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία του ΥΠΕΘOΟ, με την οποία δίνεται παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

«Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας» τονίζει το ΥΠΕΘΟΟ.