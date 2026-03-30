Νέα πτώση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Σε χαμηλό 7 μηνών ο τραπεζικός δείκτης

Οριακά πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων έκλεισε ο Γενικός Δείκτης. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος της ΕΥΔΑΠ.

Οριακά πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων -το οποίο ενδοσυνεδριακά διασπάστηκε καθοδικά για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν- έκλεισε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινούνταν, μετά από διακυμάνσεις, σε ήπια θετικό έδαφος, η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να ακολουθήσει, με τους αγοραστές να παραμένουν εμφανώς διστακτικοί, ενώ σειρά δεικτοβαρών μετοχών υποχρεώθηκε σε απώλειες.

Σε μια εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς την Παρασκευή 3 Απριλίου το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό λόγω της Μεγάλης Παρασκευής του Καθολικού Πάσχα, και ενώ αναμένεται αύριο η ετυμηγορία της MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, το ενδιαφέρον διεθνώς εξακολουθεί να μονοπωλείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε τεχνικό επίπεδο, όπως εξηγεί η Fast Finance, η εικόνα στο ΧΑ παραμένει οριακή, καθώς η ζώνη των 1.950–2.020 μονάδων αποτελεί σημαντική στήριξη. Το επίπεδο των 2.100–2.120 μονάδων λειτουργεί ως κοντινή αντίσταση, η κατοχύρωση του οποίου θα μπορούσε να δώσει μια πιο αξιόπιστη αντίδραση και να δείξει ότι οι αγοραστές αρχίζουν να επιστρέφουν. Πάνω από τις 2183–2184 μονάδες σε κλείσιμο, η τάση μπορεί να αλλάξει πιο ουσιαστικά.

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη φάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι ανεπηρέαστη. Το βασικό ζήτημα παραμένει ο πληθωρισμός. Αν συνδυαστεί με πιθανή αύξηση επιτοκίων και επιβαρυμένη ψυχολογία λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, μπορεί να επιβραδύνει αισθητά την ανάπτυξη. Καθοριστικός παράγοντας είναι η διάρκεια της κρίσης: αν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση και εξομάλυνση στις τιμές ενέργειας, οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες και κυρίως βραχυπρόθεσμες. Αν όμως η κατάσταση παραταθεί, τότε η πίεση στα μακροοικονομικά μεγέθη θα είναι πιο έντονη» σημειώνει μεταξύ άλλων η Fast Finance.

Πάντως οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου κάθε άλλο παρά ανακουφίζουν τις ανησυχίες των αγορών. Το ορόσημο της 6ης Απριλίου για τη λήξη του τελεσιγράφου που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές, οι αντάρτες Χούθι μπήκαν κι αυτοί στον πόλεμο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου αν καταφέρουν να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα στη Ερυθρά Θάλασσα, ενώ το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να προετοιμάζει σχέδια για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν που θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε νέες απώλειες 0,86% στις 2.006,93 μονάδες, που αποτελεί την χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 7 Νοεμβρίου 2025. Ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως και 1,27% στις 1.998,66 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που ανέκαμψε από ενδοσυνεδριακές απώλειες 2% και έκλεισε τελικά στις 2.179,95 μονάδες υποχωρώντας 0,94%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος για τον ΔΤΡ από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025.

Από τους τραπεζικούς τίτλους, με μικρά κέρδη 0,25% και 0,16% έκλεισαν μόνο οι Τρ. Κύπρου και Eurobank αντίστοιχα. Η CrediaBank με φόντο την ΑΜΚ έκλεισε με πτώση 8,40% στα 1,09 ευρώ, η Alpha Bank υποχώρησε 2,81% στα 2,97 ευρώ, ενώ πάνω από 2% υποχώρησε και η Τρ. Πειραιώς (-2,18%) στα 6,63 ευρώ. Μικρές απώλειες και για τις μετοχές των Optima (-0,48%) και ΕΤΕ (-0,39%).

Στο σύνολο του ταμπλό 46 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 68 σε αρνητικό έδαφος και 35 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 259,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,53 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η άνοδος 2,61% της ΕΥΔΑΠ στα 9,03 ευρώ, ο τίτλος του ΔΑΑ ενισχύθηκε 1,06% στα 10,44 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των ElvalHalcor, Τιτάν και ΟΤΕ με άνοδο περί του 0,8%-0,9%.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των Motor Oil (+0,70%), Σαράντης (+0,58%), Helleniq Energy (+0,52%) και ΔΕΗ (+0,51%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Aktor με πτώση 6,22% στα 9,35 ευρώ και οι Cenergy και Jumbo με απώλειες 3,70% και 3,60% αντίστοιχα. Άνω του 2% υποχώρησαν οι Viohalco (-2,49%) και Allwyn (-2,21%), άνω του 1% οι Aegean (-1,37%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,33%), Coca-Cola HBC (-1,18%) και Lamda Development (-1,01%), ενώ στο -0,85% και τα 32,70 ευρώ ολοκλήρωσε η Metlen.