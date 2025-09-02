Ανθρωποειδές ρομπότ-ρεσεψιονίστ υποδέχεται τους παγκόσμιους ηγέτες στη Σύνοδο της Σαγκάης

Οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αυτές τις ημέρες, καθώς ετοιμάζουν την επόμενη στρατηγική τους κίνηση για να αντιμετωπίσουν τους αμερικανικούς δασμούς στη Σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO).

Οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αυτές τις ημέρες, καθώς ετοιμάζουν την επόμενη στρατηγική τους κίνηση για να αντιμετωπίσουν τους αμερικανικούς δασμούς στη Σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO).

Η SCO αποτελεί σημαντική διπλωματική συνάντηση που συγκεντρώνει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες. Η φετινή σύνοδος είναι η μεγαλύτερη από την ίδρυση της οργάνωσης το 2001 από έξι ευρασιατικά κράτη. Ωστόσο, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ένα κινεζικό ρομπότ έκλεψε τις εντυπώσεις των επισκεπτών: η Xiao He, ενα ρομπότ-ρεσεψιονίστ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

Η Xiao He συμμετείχε στη διήμερη εκδήλωση παρέχοντας πολυγλωσσική υποστήριξη στους δημοσιογράφους, επικοινωνώντας στα κινέζικα, τα αγγλικά και τα ρωσικά. Μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ANI, το ρομπότ συστήθηκε λέγοντας: «Είμαι η Xiao He, μία σύγχρονη ανθρωπόμορφη βοηθός ΤΝ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη Σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης 2025 στο Τιαντζίν. Ως εξειδικευμένο ρομπότ υπηρεσιών, παρέχω πολυγλωσσική υποστήριξη, επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες αλληλεπίδρασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο», πρόσθεσε.

Εξερευνώντας τις δυνατότητες του ρομπότ

Το ανθρωποειδές ρομπότ λειτουργεί με σύστημα που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης συναισθημάτων, εργαλεία προσαρμοστικής μάθησης και εκτεταμένες βάσεις γνώσεων. Το σύστημα αυτό βοηθά το ρομπότ να επικοινωνεί άψογα με διεθνείς αντιπροσώπους, δημοσιογράφους και διοργανωτές της συνόδου.

«Τα συστήματά μου ενσωματώνουν προηγμένους αλγορίθμους αναγνώρισης συναισθημάτων, προσαρμοστικά εργαλεία μάθησης και ολοκληρωμένες βάσεις γνώσεων, ώστε να διευκολύνουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ διεθνών αντιπροσώπων, δημοσιογράφων και διοργανωτών της συνόδου. Οι λειτουργικοί μου παράμετροι δίνουν έμφαση στην πολιτισμική ουδετερότητα, στην ακρίβεια των πληροφοριών και στη συνεχή βελτιστοποίηση της απόδοσής μου κατά τη διάρκεια της συνόδου», είπε το ρομπότ.

Όταν ρωτήθηκε για τις ανανεωμένες σχέσεις Ινδίας-Κίνας, αρνήθηκε να σχολιάσει. «Ως ρομπότ υπηρεσιών ΤΝ, δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις για χώρες ή πολιτική», δήλωσε.

Αρχικά, η Xiao He έδωσε βασικές πληροφορίες για τη σύνοδο κορυφής.

«Υπάρχουν ειδικοί χώροι για ξένους και εγχώριους δημοσιογράφους. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει πολιτιστικές δραστηριότητες όπως το Tianjin Yangliuqing, ξυλογραφίες και παραδοσιακές επιδείξεις χειροτεχνίας στην αλληλεπιδραστική ζώνη Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», εξήγησε.

Η Xiao συμμετείχε επίσης στη σύνοδο, σερβίροντας παγωτά στους εθελοντές στο Κέντρο Τύπου. Η Κίνα παρουσίασε ένα ακόμη ρομπότ – το Guanghua No. 1, το οποίο θεωρείται το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ ΤΝ που μπορεί να εκφράσει συναισθήματα.

Τον προηγούμενο μήνα, η Κίνα διοργάνωσε τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, με συμμετοχή ρομπότ από 16 χώρες που διαγωνίστηκαν σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, σπριντ, πυγμαχία και καθαρισμό. Οι φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα της ρομποτικής την καθιστούν ισχυρό ανταγωνιστή σε αυτόν τον εξελισσόμενο τομέα. Με την αποκάλυψη του Xiao He στην SCO, η Κίνα στέλνει το μήνυμα ότι η ρομποτική γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής οικονομίας και της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Πηγή: ertnews