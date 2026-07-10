Hurriyet: Πουλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του Κόλπου, θα ανακοινωθεί σήμερα

Νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 φέρνει η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 φέρνει η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, η οποία υποστηρίζει ότι η Άγκυρα ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του Κόλπου, όπως μεταδίδει το skai.gr.

Σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό αρθρογράφο της εφημερίδας, Αμπντουλκαντίρ Σελβί, οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Πιθανότερος αγοραστής το Κατάρ

Η Hurriyet αναφέρει ότι ο πιθανότερος αγοραστής των S-400 είναι το Κατάρ, με το οποίο η Τουρκία διατηρεί στενές στρατιωτικές σχέσεις, καθώς διαθέτει στρατιωτική βάση στο εμιράτο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Κατάρ διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με την Άγκυρα όσο και με την Ουάσιγκτον, γεγονός που θεωρείται ότι διευκολύνει μια τέτοια συμφωνία.

Η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ωστόσο, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί η πώληση των ρωσικών συστημάτων, απομένουν σημαντικά πολιτικά και θεσμικά βήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα απαιτηθεί:

επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο

η άρση των κυρώσεων CAATSA

η έγκριση του Πενταγώνου και των αρμόδιων αμερικανικών αρχών

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την παράδοση των έξι F-35 που είχε ήδη πληρώσει η Τουρκία πριν αποβληθεί από το πρόγραμμα.