UBS: Ξεκινά κάλυψη της Allwyn με σύσταση «neutral» και τιμή-στόχο 14 ευρώ

O οίκο σημειώνει ότι η εισηγμένη διαθέτει ελκυστικό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στον κλάδο των λοταριών, διαφοροποιημένες πηγές κερδοφορίας και υψηλή μερισματική απόδοση.

Η UBS ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της Allwyn δίνοντας σύσταση «neutral» και τιμή-στόχο 14 ευρώ, με τον οίκο να σημειώνει ότι η εισηγμένη διαθέτει ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στον κλάδο των λοταριών, διαφοροποιημένες πηγές κερδοφορίας και υψηλή μερισματική απόδοση.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS επισημαίνει ότι η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, με ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών περίπου 10% την περίοδο 2026-2028, επίπεδο που θεωρεί σχετικά απαιτητικό σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η UBS εκτιμά ότι η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αντισταθμίσει τη χαμηλότερη αύξηση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις της για EBITDA και κέρδη ανά μετοχή να παραμένουν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες με το consensus.

Από την άλλη πλευρά, ο οίκος ξεχωρίζει τη μερισματική απόδοση της Allwyn, η οποία εκτιμάται κοντά στο 7%, μία από τις υψηλότερες στον κλάδο, στοιχείο που, κατά την UBS, λειτουργεί ως σημαντικό στήριγμα για τη μετοχή.

Παράλληλα, αν και θεωρούν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε απαιτητική αποτίμηση σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης, οι αναλυτές της UBS σημειώνουν ότι η αμυντική φύση των δραστηριοτήτων και η ελκυστική μερισματική απόδοση εξισορροπούν τους κινδύνους.