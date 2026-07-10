Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ χαρακτηρίζει «ενδιαφέρουσα» την πρόταση της Ισπανίας για κοινό δανεισμό

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών παρουσίασε μια πρόταση με στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού, στον οποίο οι 27 θα μπορούσαν να συμμετέχουν εθελοντικά.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ χαρακτήρισε σήμερα «ενδιαφέρουσα» την απόπειρα της Ισπανίας να ξαναβάλει στο τραπέζι την ιδέα για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, η οποία όμως απορρίπτεται στο στάδιο αυτό από τους υποστηρικτές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο παρουσίασε χθες, Πέμπτη, στους συναδέλφους του της ευρωζώνης μια πρόταση με στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού, στον οποίο οι 27 θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση. Η πρότασή του προβλέπει να δανείζεται η ΕΕ για λογαριασμό των κρατών μελών και στη συνέχεια να τους δανείζει τα ποσά που αντλεί, πράγμα που θα επέτρεπε την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών, καθώς τα κράτη θα επωφελούνταν από τα εν γένει ευνοϊκά επιτόκια που απολαμβάνει η Ευρώπη στις αγορές.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση», σχολίασε ο Λεσκίρ μιλώντας στο δίκτυο Euronews. «Υπάρχει πάντως ένα σημείο που με ανησυχεί (...) είναι ο ηθικός κίνδυνος, το ότι το να μεταφέρει μια χώρα το χρέος της στο σύνολο της κοινότητας θα μπορούσε να την παρακινήσει να χρεωθεί περισσότερο», πρόσθεσε ωστόσο. Όμως «για να κάνουμε το ευρώ ένα παγκόσμιο νόμισμα πρώτης γραμμής», η Ευρώπη «έχει ανάγκη περισσότερη ανταγωνιστικότητα, μια ένωση των αγορών κεφαλαίων, έχουμε ανάγκη όλο το πακέτο», δήλωσε, επειδή αυτό «δεν γίνεται απλώς με μια μεταβίβαση χρέους».

Η πρόταση αυτή απηχεί κατά κάποιο τρόπο την ιδέα που είχε διατυπωθεί από τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εδώ και μήνες υποστηρίζει μια προσφυγή στο δανεισμό για να χρηματοδοτηθεί ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ, ώστε να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στους τομείς του μέλλοντος.

«Είναι μια συζήτηση που επανέρχεται τακτικά, όμως η απάντηση είναι σαφής: δεν θα το κάνουμε», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Έλκο Χάινεν, ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας πως, αντί για εγγυήσεις, «αυτό που θα καθιστούσε ευκολότερη τη συζήτηση θα ήταν να βρίσκονται κατ' αρχάς σε τάξη τα δημόσια οικονομικά».

Η ιδέα επανέρχεται την ώρα που οι 27 θέλουν να κλείσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό το μελλοντικό προϋπολογισμό (2028-2034). Η επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής, τον Οκτώβριο, θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη στο ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα στην πτυχή των εσόδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ