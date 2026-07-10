Πολιτική | Ελλάδα

Στη Βουλή Μητσοτάκης - Ανδρουλάκης για την ακρίβεια

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Στη Βουλή Μητσοτάκης - Ανδρουλάκης για την ακρίβεια - Δείτε live
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με θέμα «Προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει;»

Ειδικότερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει:

1. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών;

2. Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;

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Βουλή
Ακρίβεια
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
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