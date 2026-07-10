«Με έχουν σε όλες τις λίστες τους»: Τι λέει ο Τραμπ για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν

Μετά την τελευταία αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν χτυπήματα Ιράν και ΗΠΑ, δυναμιτισμένο είναι και το πεδίο της διπλωματίας.

Μετά την τελευταία αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν χτυπήματα Ιράν και ΗΠΑ, δυναμιτισμένο είναι και το πεδίο της διπλωματίας, με σφοδρές δηλώσεις. Το Ισραήλ μοιράστηκε πρόσφατα πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ, σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστική η εικόνα από χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κάποιοι από τους πενθούντες φώναζαν συνθήματα, ζητώντας εκδίκηση κατά του Αμερικανού προέδρου.

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