Οριακές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

«Σβηστά» κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες στην προηγούμενη συνεδρίαση οδήγησαν υψηλότερα τους δείκτες.

«Σβηστά» κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες στην προηγούμενη συνεδρίαση οδήγησαν υψηλότερα τους δείκτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,14% στις 641,76 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών, έπειτα από ένα σερί τεσσάρων ανοδικών εβδομάδων. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί κατά 0,10% στις 6.277 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κινείται οριακά χαμηλότερα στις 25.099 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 παραμένει αμετάβλητος στις 8.326 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,05% στις 10.477 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,55% στις 52.667 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρίσκεται στο +0,38% στις 19.396 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής κερδίζουν περίπου 1%, με τις αεροπορικές εταιρείες να ηγούνται της ανόδου. Η βρετανική EasyJet σημειώνει άλμα 13,4% μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία για προσέγγιση εξαγοράς ύψους 5,7 δισ. λιρών (7,65 δισ. δολαρίων) από την Apollo Global.

Μετά τις θετικές κινήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, οι μετοχές τεχνολογίας κινούνται σήμερα πτωτικά, με τη Siltronic και τη Soitec να υποχωρούν κατά 2% και 2,8% αντίστοιχα. Η ASML καταγράφει απώλειες σχεδόν 3%.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει του ντεμπούτου της νοτιοκορεατικής SK Hynix στον Nasdaq, καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Πέμπτη σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε κράτη του Κόλπου, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την εύθραυστη εκεχειρία και επαναφέροντας στις αγορές την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της σύγκρουσης.