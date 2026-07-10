Ο «ανατροπέας» Ξαβιέ Νιλ μπαίνει δυνατά στη Vodafone

Ο γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος του Vodafone Group, αφού ο όμιλος τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων e& συμφώνησε να πωλήσει ολόκληρο το μερίδιό του στον βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο έναντι σχεδόν 6 δισ. δολαρίων.

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ, ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιθετικούς dealmakers των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών, ετοιμάζεται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone Group, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του ποσοστού 16,2% που κατείχε ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων e&.

Μέσω της Vega, του επενδυτικού οχήματος που ελέγχεται από τον οικογενειακό του όμιλο, ο ιδρυτής της Iliad συμφώνησε να αποκτήσει το πακέτο μετοχών έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που τον φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων στη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Βρετανίας.

Η είσοδος του Νιλ με ρόλο βασικού μετόχου θεωρείται κίνηση υψηλού συμβολισμού για τον ευρωπαϊκό κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ο γάλλος επιχειρηματίας έχει χτίσει τη φήμη του ως «ταραξίας» της αγοράς μέσω της Iliad, πιέζοντας για χαμηλότερες τιμές, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερη ενοποίηση σε έναν κλάδο που παραμένει κατακερματισμένος.

Η αλλαγή σκυτάλης στη μετοχική βάση έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης της Vodafone υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε. Από το 2023 ο βρετανικός όμιλος έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο «νοικοκύρεμα» του χαρτοφυλακίου του, αποχωρώντας από αγορές όπως η Ισπανία και η Ιταλία και εστιάζοντας σε βασικούς πυλώνες ανάπτυξης όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αφρική.

Κομβικό βήμα αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε και η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Three UK, η οποία δημιούργησε τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, η Vega θα αναδειχθεί στον κορυφαίο μέτοχο της Vodafone. Η αγορά υποδέχθηκε θετικά την είδηση, με τη μετοχή της εταιρείας να σημειώνει ισχυρή άνοδο στις συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η παρουσία του Νιλ μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τον όμιλο.

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