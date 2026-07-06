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Νέα φραστική επίθεση του Τραμπ εναντίον της Μελόνι

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Νέα φραστική επίθεση του Τραμπ εναντίον της Μελόνι
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
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Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με την Μελόνι, ο πλανητάρχης έγραψε «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον.

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tags:
Τζόρτζια Μελόνι
Ντόναλντ Τραμπ
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