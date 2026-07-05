Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα ο οποίος καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα, μέσα σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ