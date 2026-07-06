Η νέα συμμαχία Eni - Mercuria και η μάχη δισεκατομμυρίων στο παγκόσμιο energy trading

Η Eni και η Mercuria ενώνουν δυνάμεις στο διεθνές energy trading, σε μια συμφωνία που αντανακλά τις μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ανακοίνωσαν η ιταλική Eni και η ελβετική Mercuria, δημιουργώντας κοινή εταιρεία (joint venture) με ποσοστό συμμετοχής 50% - 0%, η οποία θα αναλάβει δραστηριότητες εμπορίας ενεργειακών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο trading πετρελαίου, φυσικού αερίου, LNG, LPG, βιοκαυσίμων, καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες logistics και στις υποδομές που υποστηρίζουν το διεθνές εμπόριο ενέργειας. Η έδρα της θα βρίσκεται στη Γενεύη, ενώ θα λειτουργεί μέσω ενός δικτύου διεθνών εμπορικών κόμβων, με στόχο να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις βασικές αγορές του κόσμου.

Η κίνηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον ενεργειακό κλάδο, καθώς επιβεβαιώνει ότι το trading εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες κερδοφορίας των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων, πέρα από την παραγωγή υδρογονανθράκων. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές κρίσεις, οι κυρώσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και η διεύρυνση του ρόλου του LNG στην παγκόσμια αγορά ενέργειας μεταβάλλουν διαρκώς τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, οι εταιρείες που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στο διεθνές trading αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους εμπορικούς κινδύνους, να αξιοποιούν τις διαφορές τιμών μεταξύ αγορών και να ενισχύουν την κερδοφορία τους ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, γεγονός που εξηγεί γιατί οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι επενδύουν ολοένα περισσότερο στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Eni επιχειρεί ουσιαστικά να ενισχύσει τη θέση της απέναντι σε ανταγωνιστές όπως οι Shell, BP και TotalEnergies, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις από τις εμπορικές τους δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών ενέργειας. Μέσω της συνεργασίας με τη Mercuria, η ιταλική εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα δίκτυα trading παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη δική της παραγωγή και τις φυσικές ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου με την τεχνογνωσία της ελβετικής εταιρείας στη διαχείριση εμπορικών κινδύνων και εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η Mercuria συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ανεξάρτητους traders ενέργειας διεθνώς, με παρουσία σε περίπου 50 χώρες και περισσότερους από 1.300 εργαζομένους. Για το 2025 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,43 δισ. δολαρίων, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε καταγράψει κέρδη 1,52 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι το trading εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον προσοδοφόρους τομείς της ενεργειακής αγοράς, ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση της ακραίας μεταβλητότητας των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την Eni, η νέα κοινοπραξία θα λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν θα ενοποιείται λογιστικά με τους δύο ομίλους. Στόχος είναι η διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών χαρτοφυλακίων, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω καλύτερης διαχείρισης κινδύνων και μεγαλύτερης επιχειρησιακής ευελιξίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Οι κινήσεις συγκέντρωσης που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Η συνεργασία της Eni με την Mercuria έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από μεγάλες συμφωνίες που αναδιαμορφώνουν τα τελευταία χρόνια τον παγκόσμιο ενεργειακό κλάδο. Οι μεγάλοι όμιλοι επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα, ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές και πρόσβαση σε νέες πηγές προμήθειας πετρελαίου, φυσικού αερίου και LNG, δημιουργώντας ολοένα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα ενεργειακά χαρτοφυλάκια. Μόνο την τελευταία τριετία, η ExxonMobil εξαγόρασε την Pioneer Natural Resources έναντι περίπου 60 δισ. δολαρίων, η Chevron συμφώνησε στην εξαγορά της Hess έναντι 53 δισ. δολαρίων, ενώ η ADNOC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει προχωρήσει σε σειρά διεθνών συμφωνιών στους τομείς του φυσικού αερίου, του LNG και των χημικών. Παράλληλα, εταιρείες όπως οι Shell, BP, TotalEnergies, Vitol, Trafigura, Gunvor και Mercuria ενισχύουν διαρκώς τις εμπορικές τους δραστηριότητες, καθώς το energy trading εξελίσσεται σε έναν από τους πιο στρατηγικούς τομείς της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.