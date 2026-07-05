Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα ο Υφυπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος

Ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων γεγονότων στο Ωραιόκαστρο – Θεσσαλονίκη.

Άμεση κινητοποίηση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων γεγονότων στο Ωραιόκαστρο – Θεσσαλονίκη.

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12:00 έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών Κρατικής Αρωγής, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου, καθώς και ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Ιωάννης Παυλής.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Υφυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελεήμονα Τσακίρη, και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Βορείου Ελλάδος, Ανάργυρος Δαλαρής, έχει ήδη θέσει σε κινητοποίηση το προσωπικό της υπηρεσίας για την άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρωγής.

Αύριο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Στις 10:45, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελεήμονα Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του Περιφερειακού Συντονιστή Χαράλαμπου Στεργιάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών.