Καφούνης για κατώτατο: Οι επιχειρήσεις αναμένουν κίνητρα για μια παραγωγική οικονομία

Newsroom
Καφούνης για κατώτατο: Οι επιχειρήσεις αναμένουν κίνητρα για μια παραγωγική οικονομία
Στόχος της ΕΣΕΕ και σταθερή επιδίωξη του εμπορικού κόσμου είναι ένα πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για μια ισχυρή, παραγωγική οικονομία.

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Η κυβερνητική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς καλύπτει πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και μέρος της αναμένεται να κατευθυνθεί στην εγχώρια κατανάλωση. Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.

Στόχος της ΕΣΕΕ και σταθερή επιδίωξη του εμπορικού κόσμου είναι ένα πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για μια ισχυρή, παραγωγική οικονομία που θα μπορεί να αμείβει σωστά τους εργαζόμενους της και να δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας».

