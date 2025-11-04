Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο» της ΑΑΔΕ. Πώς οι ελεγκτές αποκαλύπτουν αδήλωτες εισπράξεις και φοροδιαφυγή στα νυχτερινά κέντρα.

Όταν τα φώτα της πίστας ανάβουν, αρχίζουν και οι φορο-έλεγχοι. Η ΑΑΔΕ, «κλείνει» από νωρίς φέτος τραπέζι στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενεργοποιώντας την επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Στόχος η αποκάλυψη αδήλωτων εισπράξεων και φορο-παραβάσεων.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, θα χρησιμοποιηθούν συστήματα e-send και myDATA, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμος), στοιχεία από την παρακολούθηση πλατφορμών κρατήσεων, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών σε συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, θα βρίσκονται στους χώρους από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες και θα καταγράφουν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια.

Στη συνέχεια θα προχωρούν στη σύγκριση των στοιχείων που συγκέντρωσαν με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου που είχαν διαβιβαστεί από το νυχτερινό κέντρο στην ΑΑΔΕ χωρίς την παρουσία των φορο-ελεγκτών.

Αποκλίσεις

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος οι ελεγκτές θα επισκεφθούν ξανά τα κέντρα διασκέδασης και οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα έως και με προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.

Νέου τύπου έλεγχοι

Η νέα μέθοδος ελέγχου στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης που εφάρμοσε για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ στις αρχές του 2025 έχει δημιουργήσει μια βάση αναφοράς (benchmarking) για τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονται, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και θα συντονίζει τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Έλεγχοι στα μισθωτήρια συμβόλαια

Παράλληλα θα πραγματοποιείται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων/ μπροστινών». Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθεί από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν θα υπάρχει στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.

Οι ελεγκτές δεν θα περιοριστούν στα ταμεία αλλά θα πραγματοποιήσουν και απογραφή της κάβας, ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα των οινοπνευματωδών ποτών.