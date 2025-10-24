Κατά 5,5% αυξήθηκε ο μέσος μισθός μέσα σε ένα έτος

Σύμφωνα με την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός στην πλήρη απασχόληση τον περασμένο Μάρτιο ανήλθε σε 1.376,03 ευρώ (μεικτά), στη μερική απασχόληση σε 558,74 ευρώ (μεικτά), ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα σε 889,61 ευρώ (μεικτά).

Στα 1.376,03 ευρώ (μεικτά) ανήλθε ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα τον περασμένο Μάρτιο, αυξημένος κατά 5,53% σε σύγκριση με τον μέσο μισθό του Μαρτίου 2024. Στα οικοδομοτεχνικά έργα η αύξηση ήταν διπλάσια (κατά 12,30%) όμως ο μισθός βάσης ήταν χαμηλότερος (από 792,20 ευρώ τον σε 889,61 ευρώ).

Σύμφωνα με την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση ανέρχεται σε 558,74 ευρώ (μεικτά), ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα σε 889,61 ευρώ (μεικτά).

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς (όπως τα μικρά εμπορικά καταστήματα και οι βιοτεχνίες), ο μέσος μισθός είναι μικρότερος και ανέρχεται στα 1.023,86 ευρώ, και στις επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς ανέρχεται σε 1.467,39 ευρώ.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση (54,76 ευρώ) αντιπροσωπεύει το 87,38% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών (62,67 ευρώ), ενώ στη μερική απασχόληση το 91,39% (32,04 ευρώ στις γυναίκες vs 35,06 ευρώ στους άνδρες).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,48% (από 2.455.092 ασφαλισμένους τον 3ο/2024 σε 2.540.626 ασφαλισμένους τον 3ο/2025), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,09% (από 62.544 σε 68.231 ασφαλισμένους) και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,62% (από 2.517.636 σε 2.608.857 ασφαλισμένους).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,53%, ενώ με μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 3,28%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 7,78% (από 269.662 σε 290.654 ασφαλισμένους).

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 47,23% σε 47,05%.

Υπενθυμίζεται πως η αναλογία ανδρών-γυναικών ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων είναι 52,95% - 47,05%.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,08% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 43,71% ηλικίας έως 39 ετών. Η πλειοψηφία των εργαζομένων (το 60,95% του συνόλου) είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 88,86% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, το 1,53% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 9,61% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 47,50% έχουν Αλβανική υπηκοότητα και ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 12,15%, της Αιγύπτου με 6,19%, της Ρουμανίας με 5,88% και της Βουλγαρίας με 5,65%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,08% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 12,89% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 12,80% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 6,18 % των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου» (απασχολείται το 24,69% του συνόλου).

Σε ότι αφορά τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχονται σε 1.423.532, εκ των οποίων το 61,6% είναι άνδρες και το 38,4% γυναίκες. Η συνολική μέση ηλικία είναι 49,43 έτη.

Το 68,3% του συνόλου των μη μισθωτών καταβάλλει εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας και το 14,4% της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι αγρότες υπάγονται κατά 84,9% στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ το υπόλοιπο 15,1% κατανέμεται στις 5 επόμενες κατηγορίες.

Ως προς τον φορέα προέλευσης, το 60,5% των μη μισθωτών υπάγονται στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ, το 27,6% του τ.ΟΓΑ και το 10,5% του τ.ΕΤΑΑ. Καταγράφονται 595 ασφ/νοι του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 2.086 πωλητές λαϊκών αγορών, ενώ υπάρχουν 17.467 μη μισθωτοί με ασφάλιση σε άνω του ενός τ.ΦΚΑ.

Τέλος ως προς την υπηκοότητα, οι Έλληνες αποτελούν το 95,6% του συνόλου των ασφαλισμένων. Από τους αλλοδαπούς συχνότερη χώρα προέλευσης είναι η Αλβανία, αντιπροσωπεύοντας το 31,7% των αλλοδαπών, και ακολουθούν η Βουλγαρία (7,0%), η Ρουμανία (6,0%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%).