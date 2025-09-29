Οι Zoomers είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχει περάσει ποτέ από την παγκόσμια ιστορία. Εντούτοις, όπως αποκαλύπτουν έρευνες, αποφεύγουν επίμονα κάθε έκφανση ενηλικίωσης, επιδιώκοντας να ζήσουν μια συναρπαστική ζωή, χωρίς οικογενειακές ευθύνες

Η υπερ-προσoντούχα Gen Ζ ετοιμάζεται να πάρει τα ηνία της παγκόσμιας οικονομίας από τις προηγούμενες γενιές, χωρίς ωστόσο να έχει λύσει κάποια δομικά της θέματα όπως ο «απογαλακτισμός» από το οικογενειακό περιβάλλον και η απαλλαγή από τα υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες που βιώνει.

Οι νέοι και οι νέες σήμερα επιθυμούν μεγάλη ελευθερία επιλογών και σχεδιάζουν τη ζωή τους βραχυπρόθεσμα, καθώς η αβεβαιότητα της εποχής περιορίζει τον ορίζοντα των προσδοκιών τους. Διαχρονικές αξίες όπως η εργασία, οι σπουδές και η οικογένεια επαναπροσφιορίζονται και συνδέονται με καινούριες αντιλήψεις και προτιμήσεις, όπως τα ταξίδια, οι εμπειρίες και η ψυχική ισορροπία και αρμονία, διαμορφώνοντας νέα μοντέλα ζωής.

Οι Zoomers (γεννημένοι από το 1996 έως το 2012) είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχει περάσει ποτέ από την παγκόσμια ιστορία. Εντούτοις, όπως αποκαλύπτουν έρευνες, αποφεύγουν επίμονα κάθε έκφανση ενηλικίωσης, επιδιώκοντας να ζήσουν μια συναρπαστική ζωή, χωρίς οικογενειακές ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις (όπως δάνεια για την αγορά ακινήτων).

Μέχρι τα 26 τους μένουν στο πατρικό τους σπίτι (μέχρι τα 30,7 έτη οι Έλληνες) και διστάζουν να μετακομίσουν σε δικό τους σπίτι, φοβούμενοι το υπέρογκο στεγαστικό κόστος.

Τα υψηλά ενοίκια, οι χαμηλοί μισθοί και η αργοπορημένη ένταξη στην αγορά εργασίας αποτρέπουν τους σημερινούς 30ρηδες από το να γίνουν γονείς και τους «εγκλωβίζουν» να μένουν στην οικογενειακή εστία για πολλά χρόνια μετά την ενηλικίωση.

Η εξάρτηση από τους γονείς δεν περιορίζεται μόνο στη στέγη, αλλά επεκτείνεται και στα επαγγελματικά τους. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την online πλατφόρμα ResumeTemplates.com, ένας στους τρεις Zoomers ανέφερε ότι συνέταξαν το βιογραφικό τους οι γονείς τους, ενώ το 77% δήλωσε ότι πήγε σε συνέντευξη για θέση εργασίας συνοδευόμενο από έναν γονέα.

Μάλιστα, το ποσοστό των νέων που ζήτησε βοήθεια από τους γονείς για εύρεση εργασίας, μέσω επαγγελματικών διασυνδέσεων και αναζήτησης αγγελιών σε ιστοσελίδες και μέσα επαγγελματικής δικτύωσης - αγγίζει το συντριπτικό 90%.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα συμπεράσματα για την συμμετοχή των γονιών στον επαγγελματικό βίο των παιδιών τους. Ειδικότερα, το ποσοστό των νέων που λαμβάνει βοήθεια από τους γονείς για ολοκλήρωση εργασιακών καθηκόντων ανέρχεται στο 73%, ενώ ένας στους δύο (ποσοστό 57%) αποκάλυψε ότι έχει φέρει κάποιον γονέα στον χώρο εργασίας του.

Εργασία και οικογένεια

Σύμφωνα με την έρευνα Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024 της ManpowerGroup, η καθημερινότητα των Zoomers χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Οι εργαζόμενοι είναι οι πιο πιθανό (47%) να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την τρέχουσα θέση εργασίας τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες, όταν την ίδια στιγμή, εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να βρουν μια νέα εργασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί πως η Gen Z αντιμετωπίζει εντονότερα προβλήματα ψυχικής υγείας σε σχέση με άλλες γενιές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 52% των νέων αναφέρει ότι βιώνει καθημερινά υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους – ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 33% των Boomers. Από την πλευρά των εργοδοτών, το 40% εκτιμά πως οι νέοι απόφοιτοι είναι απροετοίμαστοι για την αγορά εργασίας, ενώ το 70% αναφέρει ελλιπή εργασιακή ηθική.

Οι νέοι της γενιάς αυτής εστιάζουν στην απόκτηση εμπειριών μέσω ταξιδιών (σε ποσοστό 39%), ενώ 3 στους 4 νέους έχουν σκεφτεί να ζήσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό (το ποσοστό μεγαλώνει για τους φοιτητές).

Σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis το 83% των νέων Ελλήνων ηλικίας 19-35 ετών δεν έχουν παιδιά και το 29% είναι άγαμοι που ζουν με τους γονείς τους. Μάλιστα το 73% των νέων δηλώνει ότι στηρίζεται ακόμη οικονομικά από τους γονείς τους. Μάλιστα το 80% των φορολογικών δηλώσεων που έγιναν στη χώρα δεν έχουν προστατευόμενο μέλος (παιδί).