Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι αλλαγές που φέρνει - Σε δυο φάσεις η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου

Το χρονοδιάγραμμα και τα οφέλη του νέου συστήματος. Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η νέα διαδικασία και η αυτόματη διαβίβαση στα myDATA.

Νέο τοπίο στις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών δημιουργεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Το νέο σύστημα θα συνδέεται απευθείας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, δίνοντας στις φορολογικές αρχές άμεση εικόνα για τον τζίρο και τον ΦΠΑ ώστε να εντοπίζονται πιο εύκολα περιπτώσεις φοροδιαφυγής, κλοπής και απάτης.

Η μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει σταδιακά, με σαφές χρονοδιάγραμμα. Σε πρώτη φάση, η υποχρεωτική εφαρμογή αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, ενώ οι μικρότερες θα ακολουθήσουν. Όσοι έχουν ήδη εντάξει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στην καθημερινότητά τους ή όσοι ενταχθούν έως και δύο μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία ισχύος του μέτρου, θα κερδίσουν φορο-μπόνους.

Η διαδικασία

Με τη νέα διαδικασία, οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε έναν από τους πιστοποιημένους παρόχους. Ο πάροχος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο θα διαβιβάζεται ταυτόχρονα στον εκδότη, στον παραλήπτη και σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως:

Ταχύτερα δεδομένα στο myDATA, ώστε να εντοπίζονται η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ή δηλώσεις για χαμηλότερα ποσά και να αντιμετωπίζεται η κυκλική απάτη.

Φορολογική συμμόρφωση στο καθεστώς ΦΠΑ και περιορισμό των λαθών, μειώνοντας έτσι το κόστος για φορολογική διοίκηση και επιχειρήσεις.

Περιορισμένη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, καθώς η πρακτική αυτή είναι ήδη διαδεδομένη σε πολλούς κλάδους και υποχρεωτική στις δημόσιες συμβάσεις.

Διευκόλυνση της έκδοσης προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις τους.

Τα φορο-μπόνους

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα στο νέο καθεστώς πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του θα έχουν:

Πλήρη απόσβεση της δαπάνης για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100%.

Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων για το πρώτο έτος, επίσης προσαυξημένη κατά 100%.

Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για δαπάνες από το φορολογικό έτος 2025, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου ή της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής εφαρμογής.