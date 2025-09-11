ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2023

Η προκήρυξη αφορούσε την πλήρωση δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εκδόθηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της προκήρυξης 6Κ/2023 για την πλήρωση δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που δημοσίευσε σήμερα το ΑΣΕΠ αφορούν σε υποψήφιους του κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Νεκροτόμων.

Οι διοριστέοι προέκυψαν χωρίς νέα προκήρυξη και με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2023 του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2023 προβλέπει τη πλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Θα βρείτε τα οριστικά αποτελέσματα στην στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.