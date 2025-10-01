Γεωργιάδης: Την Τρίτη κλείστηκαν πάνω από 50.000 ραντεβού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Όπως επισημαίνει, η γραμμή λειτουργεί από τις 15 Ιουλίου, 2025 και έχει διαχειριστεί συνολικά περισσότερες από 164.000 κλήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

«Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας», δημιουργήθηκε η νέα ενιαία γραμμή γραμμή εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας «1566» με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των λειτουργιών του ΕΣΥ, δωρεάν για τους πολίτες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως επισημαίνει, η γραμμή λειτουργεί από τις 15 Ιουλίου, 2025 και έχει διαχειριστεί συνολικά περισσότερες από 164.000 κλήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 135 χιλ. κλήσεις (82%) κλήσεις αφορούν ραντεβού με ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές ΠΦΥ.

Ειδικότερα προσθέτει ότι από σήμερα, 01 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η δυνατότητα ραντεβού με ιατρούς σε νοσοκομεία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο κλήσεων στα τηλεφωνικά κέντρα. Συγκεκριμένα, σήμερα καταγράφηκαν 162.420 κλήσεις, από τις όποιες, τα τηλεφωνικά κέντρα διαχειρίστηκαν 35.500 κλήσεις. Δηλαδή μόνον σε μία μέρα τηλεφώνησαν όσοι είχαν τηλεφωνήσει από την 15 Ιουλίου έως σήμερα.

Συνολικά, τονίζει, μόνον σήμερα κλείστηκαν και από τις 3 δυνατότητες (1566, My Health App και finddoctors.gov.gr) περισσότερα από +50.000 ραντεβού με ιατρό στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η διακύμανση των κλήσεων για το διάστημα 15 Ιουλίου - 01 Οκτωβρίου, με μέσο ημερήσιο όγκο κλήσεων τις 2.107 κλήσεις ημερησίως. Σημειώνεται ότι ο σημερινός όγκος κλήσεων ξεπερνά κατά +7.609% το μέσο ημερήσιο όγκο κλήσεων που έχει καταγραφεί από την έναρξη της γραμμής, καθώς και κατά +1.524% τον προγραμματισμό του Έργου που βασίζεται στις 10.000 ημερήσιες κλήσεις», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και παραθέτει το σχετικό γράφημα.

«Ο σημαντικός αριθμός εισερχομένων κλήσεων, δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρωτοφανή αποδοχή του κοινού για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από αύριο, πρόκειται να λειτουργήσει μηχανισμός callback (δηλ εμείς θα τηλεφωνούμε πίσω στον καλούντα ώστε να μήν περιμένει στην αναμονή) για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών», καταλήγει η ανάρτηση.